Åpnet The LOOX Surnadal: – Kjempeartig å være i gang

Ingressfoto: Maria Rudi (f.v.), Øyunn Fugelsøy Aune, Elise Ansnes Halset, Tor Rune Halset og Torill Røv.



Da Alti Surnadal åpnet torsdag morgen, var det med The LOOX som nytt medlem i butikkfamilien på senteret.

Kaffe og marsipankake ble akkompagnert av snorklipping og tale ved kommunalsjef for næring og utvikling, Karin Halle, som omtalte The LOOX som en «juvel».

– Jeg har gledet meg veldig til denne åpninga. Det er utrolig hva dere har fått til, med ny kjede og 15 butikker. Nå kommer dere hjem, og skaper både lokale arbeidsplasser og en juvel i butikksenteret, sa Halle.

Hun overbrakte også en hilsen fra ordfører Margrethe Svinvik, som var opptatt med budsjettkonferanse i formannskapet.

Eiendomssjef i Alti Forvaltning, Bergsvein Brøske, ønsket kundene velkommen, og uttrykte stor begeistring for å kunne åpne en slik butikk i Alti Surnadal, og for det at den attpåtil har lokal forankring på eiersida.



Eiendomssjef Bergsvein Brøske (t.v.) og senterleder Lorentz Sæter disket opp med kake og kaffe til de frammøtte. De to er glade for å ha The LOOX på plass i Alti Surnadal.



Hyller samarbeid

Ordet gikk deretter til eier og primus motor Tor Rune Halset. Han rettet en stor takk til Maria Rudi og Øyunn Fugelsøy Aune, som er de to andre ansatte i eierselskapet.

– Jeg hadde aldri klart dette uten dem, slo Halset fast.

Han takket også Alti Surnadal og Alti Forvaltning for godt samarbeid.

– Dette har vi fått til sammen. Det er et helt spesielt lagarbeid.

Halset delte deretter ut ros til Torill Røv, som sammen med Tor Runes datter, Elise Ansnes Halset, er de to ansatte i butikken.

– Det er «makalæst» at vi har fått med oss Torill, vi er veldig glade for at hun er tilbake på senteret med oss.

Til Trollheimsporten sier en glad Halset at det er spennende dager i forbindelse med åpninga på hjemmebane.

– Man får jo ikke fordøyd det at man faktisk har åpnet helt, og det er jo egentlig nå det starter.

Han forteller at han er spent på gullavdelinga, som han personlig ikke har erfaring med fra før.

– Heldigvis har vi jo Torill og hennes erfaring på det området, smiler han, og forteller at han gleder seg over det brede sortimentet til The LOOX:

– Her er det både gull, duft og velvære, kofferter og vesker.



Tor Rune Halset og Torill Røv er glade for å kunne ønske kundene velkommen til The LOOX Surnadal.



Maria Rudi (f.v.), Øyunn Fugelsøy Aune og Torill Røv på plass bak kassa.

Satser på eksklusivt sortiment

Øyunn Fugelsøy Aune forteller om hektiske dager fram mot åpning, og at tida framover vil handle om å drifte de 15 butikkene i kjeden, å bli ferdige med all omprofilering av butikker og å investere i sortimentet.

– Akkurat nå er det ikke planer om flere butikker. Så får vi bare se hvilke ideer Tor Rune kommer opp med etter hvert, smiler hun, på spørsmål om det er aktuelt å utvide med flere butikker.

Å utvide sortimentet, derimot, er det klare planer om.

– Vi har mange nye serier på vei inn. Det er en stor jobb og en stor investering, sier Aune, og får støtte fra kollega Maria Rudi.

Hun kommer fra Ålesund, bor i Oslo og er den siste i trekløveret bak The LOOX. Det er Rudi, som også tidligere har jobbet sammen med Tor Rune Halset, som er ansvarlig for forhandlinger som går på nettopp sortimentet.

– Vi har dialog med noen eksklusive merker, som ikke selges hos andre parfymerier i Norge, som The LOOX vil bli alene om å distribuere. Det er der vi legger oss: vi skal ha et litt eksklusivt utvalg, og ikke bare det alle andre har, sier Rudi.

Hun trekker fram merkene Frøya og Payot, som merker The LOOX allerede er alene om av norske parfymerikjeder.

– Ja, det er noen frisører som har Frøya, som er et norsk merke, men ingen andre parfymerier. Og vi er også alene om å ha distribusjon av Payot, sier hun, og legger til:

– Det synes vi er veldig kjekt, og vi er kjempestolte av å ha disse merkene hos oss.



The LOOX er alene blant parfymeriene om å distribuere merkene Frøya og Payot.



Storfornøyd senterleder

Av de 15 The LOOX-butikkene er to franchise-butikker, mens resten eies av Tor Rune Halset og 1/2 Z Butikkdrift.

Halset forteller til Trollheimsporten at det i tillegg til de 15 The LOOX-butikkene jobbes med butikken LOOX to go.

– Den blir litt på siden av The LOOX-butikkene, og blir en veske- og skobutikk i Alti Storkaia i Kristiansund. Så da begynner vi faktisk litt med sko også, smiler han.

Senterleder Lorentz Sæter hos Alti Surnadal er svært fornøyd med å ha The LOOX på plass.

– Det er helt storveies. Det er en kjempefin butikk, som det har vært jobbet med i to-tre måneder, siden Ringo flyttet ut rett etter sommerferien, sier han, og legger til:

– Dette blir kjempebra for senteret, og vi er veldig glade for å få tilbake Torill Røv. Det har vært et savn, og hun er en positiv bidragsyter på alle måter, sier Sæter.



Skal ansette en til

Og kommisjonær Røv deler senterlederens entusiasme rundt åpningen av ny butikk.

– Det er kjempeartig å være i gang. Det har vært noen veldig travle dager i innspurten, men alle har stått på. Vi har hatt det kjempegøy, og det har vært munter stemning hele tida, sier Røv, som har erfaring fra butikkdrift i Alti Surnadal fra Diamant AS.

– Jeg synes det er stor stas å være tilbake på senteret. Det er så trivelig at man blir tatt så godt imot når man kommer tilbake.

Røv tror The LOOX’ varierte utvalg av varer vil bli viktig i butikkhverdagen framover.

– Litt av «cluet» blir nok å ha litt flere ben å stå på, og selge litt av hvert. Vi vet jo ikke helt hva som kommer til å slå an og ikke, og kan snu om litt på sortimentet hvis noe ikke fungerer. Det er en fordel, at ting ikke er helt spikra, sier hun.

Sammen med Elise Ansnes Halset utgjør hun en ansatt-duo, som etter hvert skal bli en trio.

– Vi skal ha inn en person til, og har noen tanker om hvem vi ønsker oss, men ingenting er bestemt enda, sier Røv.

Hun roser Tor Rune Halset:

– Det er så artig å jobbe for Tor Rune, som er så positiv. Det er aldri noe problem med noe som helst, og ledelsen finner en løsning på alt. Jeg tror det er viktig for at vi skal lykkes, sier Røv.

Flere bilder fra butikken:



