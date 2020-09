ÅRSMØTE I SURNADALSØRA VELFORENING

FREDAG 25. SEPTEMBER KL. 18.30 PÅ HAMMERSTUENE



Sakliste:

1. Godkjenning av årsmøteinnkalling

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Valg av to personer til å underskrive årsmøtereferatet

4. Årsberetning for Surnadalsøra Velforening 2019

5. Årsregnskap for Surnadalsøra Velforening 2019

6. Innkomne forslag

7. Valg av tillitsmenn/kvinner

Alle som har betalt medlemskontingent for 2019 er stemmeberettiget.

Etter årsmøtet blir det servert middag. Medlemmer med redusert pris med kr. 100,- pr pers.

Forhåndspåmelding til middag på Hammerstuene telefon 71 66 31 75 eller e-post post@hammerstuene.no senest mandag 20 september.



Velkommen

Surnadalsøra Velforening