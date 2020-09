Åpent hos Surna kunst og håndverk

Lørdagsåpent vil bli annonsert på facebook (se Amfora Design) og i Trollheimsporten.



Trenger du en gave, kan hende at du kan finne noe her hos oss!



Her er håndlaget keramikk, glasskunst, lokalt laget håndverk, sjal i ull og silke mm.



Viss du lurer på noe, eller ønsker besøk på et annet tidspunkt, ta kontakt på Telf. 93684855.



Vellkommen innom!