Ny vri på årets «Hostovatnet» rundt

Mosjonsklassen

Hostovatnet rundt har over tid vokst seg så stort at antall deltakere overskrider grensen for offentlig arrangement i disse tider. Det er likevel viktig for «Fjellmann» å opprettholde tradisjonen – og å sørge for at folk får rørt på seg. Derfor blir ikke Mosjonsklassen et publikumsarrangement i vanlig forstand, selv om løpet gjennomføres akkurat som før.

Løpere og støttespillere er velkomne i Kviknelykkja for påmelding fra kl.17.30. Starten går kl.18:30. Fjellmann håper på ny deltakerrekord, i fjor startet det hele 67 mosjonister på den 10 km lange runden rundt vatnet.

Det konkurreres i tre klasser, dame, herre og junior.

Førstepremien er 1500 kr.

Trimklassen

Gjennomføringen av trimklassen vil foregå litt etter samme mønster som «stolpejakten» i år. På steder rundt vatnet blir det satt opp informasjonstavler som forteller hva du skal gjøre for å melde deg på som deltaker. Runden rundt kan man ta når som helst i løpet av ukene 37-38, altså fra mandag 7/9 til søndag 20/9.

Det er jo heller ingenting i veien for en gå- eller sykkeltur akkurat den kvelden som mosjonsklassen går av stabelen.

Kontingent

Man må betale inn en symbolsk deltakerkontigent for å delta i arrangementet. Da blir du med i trekningen av et gavekort på 2000 kroner og en rekke andre fine premier.

IL Fjellmann viser til hoston.no og facebook for mer info.

IL Fjellmann håper så mange som mulig vil ta turen til Hoston i disse ukene.

IL Fjellmann er medlem av Trollheimsporten