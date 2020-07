I gang med forberedelser til neste års «Leirfivellandet»

Forestillingen skulle etter planen vært satt opp i sommer, men er nå flyttet til neste år. Inne på låven på Hamnes forteller prosjektleder Tuva Telstad om planene fremover, til en engasjert gjeng dugnadsarbeidere.



– Sånn som det ser ut nå, blir forestillingen flyttet til sent august neste år. Dette er for å slippe å ha arrangementet midt i fellesferien, og at det er mindre sannsynlig at det krasjer med andre arrangement.



Forestillingen "Leirfivellandet" blir et spel, eller en slags musikal, der historien har hentet inspirasjon fra Tuvas oldemor og livet hennes, med en handling som er satt til tidlig 1900-tall. I følge Telstad vil det bli tatt opp diverse «bygdeproblem», og man vil kunne få et godt innblikk i hvordan livet som nokså fattig var på den tida.



God dugnadsånd



Både skuespillere og andre hadde møtt opp til dugnad i helga, og dette er en gjeng som helt tydelig er klare til å legge ned en stor innsats mot neste sommer.



– I dag har vi fått god hjelp til å snekre fiskekasser som skal brukes i forestillingen, forteller Tuva.



I følge arbeidskarene selv, har det kommet til over 70 kasser i løpet av dagen.





Oddvar Telstad (f.v.), Lars Polden og Bjørn Moe har i løpet av dagen snekret flere titalls fiskekasser.



Vi får en omvisning nede på området hvor det etter hvert skal komme til en scene, og hvor det hele skal foregå om ett års tid.





Prosjektleder Tuva Telstad viser hvor scenen etter planen kommer til å stå.



Her vil det i følge de involverte bli plass til opptil flere hundre publikummere, og målet er at dette skal kunne bli en helaften for de som tar turen hit.



Det vil bli matservering før forestilling, og øl-servering både før og etter. På grunn av dette, og på grunn av begrenset parkering, vil det bli satt opp busser til og fra Hamnes denne kvelden.



– Vi håper på finvær denne dagen, og det blir det, sier Telstad med et glimt i øyet.





Naustet nede ved sjøen blir ikke en del av forestillingen, men blir derimot gjort om til en orkestergrav. Med på laget har de fått et firemanns ensemble, bestående av gitar, piano, kontrabass og fiolin.



Musikken i forestillingen er basert på Famntak sine innspillinger, og musikalsk ansvarlig Andreas Vangen Andersen sier at noe av musikken vil bli ganske likt det Famntak har gjort, men at noen ting kommer til å bli bearbeidet for å passe bedre inn i forestillingen.





Får god hjelp og støtte fra lokale krefter



– Kvatro skal bistå med bygging av scene, DreamFarm står for lyd og lys, pluss at Torstein Hamnes har vært svært hjelpsom. Han har blant annet lagt strøm til oss, nede ved sceneområdet. I tillegg har vi i helga fått sponset mat av Surnadal Sparebank.



Planene fremover nå er å fortsette med dugnadsjobbing, da det er mye som gjenstår før alt er klart.



De legger til at de trenger frivillige, både på scenen, og til å gjøre andre praktiske oppgaver. Aller helst er de på utkikk etter menn, da det er et flertall kvinner som er med.



– Men alle er velkomne, vi trenger alle vi kan få!





Området hvor det hele skal foregå. Dersom været skulle bli like fint neste år, kommer dette til å bli en kjempekveld for alle som tar turen til Hamnes.