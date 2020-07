Ønsker utlendingene velkommen til fjells

– Nå håper vi tyskerne, tsjekkerne og nederlenderne kommer til hyttene våre, sier daglig leder Roar Halten i Kristiansund og Nordmøre Turistforening.



Selv om svært mange nordmenn har oppdaget fjellet, så blir det kjærkomment å få europeiske fjellturister på plass igjen.



– Vi skal være klare for å ta imot fjellglade gjester fra kontinentet på en god og trygg måte, sier Roar Halten. Det er særlig Fjordruta som er godt besøkt av tyske, nederlandske og til en viss grad tsjekkiske gjester.



Tiltakene som er innført på hyttene fortsetter. Det er et særlig søkelys på hygiene, men også et midlertidig påbud om å reservere plass på hyttene. Dette gjør at KNT til enhver tid vet hvor mange som er på hyttene, og hvem de er. Et nødvendig tiltak for å sikre at hyttene ikke blir fulle og at gjestene skal være i stand til følge metersregelen.



Når utenlandske gjester kommer, så vil også de bli instruert til å følge de samme reglene som det har vært i fjellheimen i de siste ukene.



Dette er Kristiansund og Nordmøre Turistforening (KNT).

KNT er en av landets eldste turistforeninger. Siden 1888 har foreningen sørget for at fjellturister har en plass å bo i fjellheimen, i tillegg til at de også har merka stier å følge. På Nordmøre og tilgrensende strøk har KNT 26 hytteanlegg. De fleste er selvbetjente, men tre av anleggene er betjent i sommersesongen. Dette er Vangshaugen, Aursjøhytta og Todalshytta. KNT står også bak en av DNT sine SignaTUR, som er spesielt utvalgte turer. Fjordruta er med sine 13 hytter, 150 km løypenett og 12 dagers tur en av disse SignaTURene.



Kristiansund og Nordmøre Turistforening er medlem av Trollheimsporten.