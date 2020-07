Kunsttur til Ørlandet

Rindal Kunstlag sin årlige sommertur går i år til Galleri Hans på Ørland Kultursenter, der vi skal se årets sommerutstilling med Therese Myran. Det blir lunsj på Hovde Gård før neste stopp som er Bryggeutstilinga i Råkvåg. Der er det ca 80 utstillere med alt fra bøker, strikk & søm, grafikk, foto, glasskunst, keramikk, treprodukter, akvareller, olje- og akrylmaleri.

Vi avslutter med middag hos Råkvåg Gjestgiveri og Marina før hjemreise.



Vi har flyttet turen fra 13. juni til 15. august grunnet konoapandemien. Dette fører også til at det er BEGRENSET med plasser i bussen, så vil du sikre deg plass er det lurt å melde seg på snarest mulig!

Bindende påmelding innen 10.august til

Mie Sandø Tlf 481 77 066

Inger Bolme Tlf 478 57 814



Vi kjører buss fra Rindal Rutebilstasjon kl 8 om morgenen

Turen er kun for medlemmer av Rindal Kunstlag, men det er lov å bli medlem samtidig som man melder seg på kunsttur!

Kontigenten er kr 150,- per år

Egenandel kr 700,-

Se arrangement her: https://www.facebook.com/events/251801475920071/