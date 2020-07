Innholdsrik "Åpen dag" med gaveutdeling

Det var lagt opp til en "løype" hvor man skulle innom flere bedrifter i Rindal. De fleste av disse i Rindal sentrum, med gangavstand i mellom, men også noen litt lenger unna. Trollheimsporten tok en rask runde innom alle de 12 postene i løypa.



Vi startet runden tidlig, og fikk utdelt stemplingsskjema for rebusløpet på Rindal kommune og Rindal næringsforum sin stand. F.v. Aud Lillegård og Baard Gåsvand fra turstigruppa i Rindal IL, Grete Elshaug fra Rindal kommune og Tom Godtland fra Rindal næringsforum.

På første del av vår runde var det ganske rolig på de ulike "postene" men det tok seg opp med mye folk utover dagen.



Vigdis Opøien og barna Saga og Romund prøver El-Watch sin konkurranse med varmefølsomme sensorer.



Hallvard Helgetun hos El-Wach "tar tempen" på Richard Halgunset.



Leif Magne Røen, Trollheimen barnekjelker og hagemøbler, på stand hos Thomas Andersen i Solgardiner. Solgardiner har blitt forhandler av gasspeiser til utendørs bruk, som den vi ser til venstre på bildet.



Snøscooter, MC og ATV på rekke og rad hos Polaris Nordmøre.



ATV og plenklippere hos RBL. F.v. Jon Moen og Roar Bolme.



Schankes trofédesign på Trøknaholt. Ole Geir Schanke jobber mest med jakttroféer og fisk. Her ser vi også to figurer som skal bli bjørner.



Ole Geir Schanke er en prisbelønnet taxidemist. Han har blant annet to gullmedaljer fra VM i 2007, med to montasjer av mår. Måren øverst fikk den høyeste utmerkelsen av alle i VM det året. Denne montasjen tok en måned å lage, sier Schanke.

Han forteller at han deltok mye i konkurranser før, men han har sluttet med det fordi det er enormt mye arbeid. Noen av montasjene han har fått priser for står utstilt i en monter ved verkstedet hans på Trøknaholt.



Neste prosjekt for utstopping er denne måren.



Marit Landsem med åpen butikk, Brukt og bakels.



Torgunn Sundli hadde salgsutstilling av akryl- og glassmaleri hos Brukt og bakels denne dagen. Hun har sitt eget galleri hjemme i Trondheim; Galleri Steinan.



Glassmaleriene til Sundli skal henge i et vindu slik at det kommer lys i gjennom. De er laget med farget glass og svart mørtel på en hel glassplate.



Dette glassmaleriet er ett av flere som er inspirert av Kristin Lavransdatter, forteller Torgunn Sundli.



Kaféen på Landsemholten er ny i år. Dette skal brukes som selskapslokale, og når butikken er åpen blir det kaffe, bakels og saft å få kjøpt her, forteller Marit Landsem. Hun vil holde åpent av og til i løpet av sommeren. Åpningsdagene blir kunngjort på facebook etter hvert.



Håken Heggem og Irene Løfaldli bak disken hos Rindal skimuseum.



Stand ved Rindal kirke med boksalg, quiz og aktiviteter for barn.



Lokalmat-marked ved Dalalåven, med Storkvikne gård, Gardsbakeriet Hæmstelt og Sylte gårdsslakteri.



Hyggelig i hagen ved Villa Vestheim.



Eli Solvik har innredet Villa Vestheim til et koselig overnattingssted, i gammel stil, med 8 sengeplasser. Nå har hun også utstilling av egne foto på veggene.



Stor aktivitet både ute og inne hos 3 Venner.



Rindal Sparebank delte ut gaver til lag og organisasjoner som har lidd økonomisk tap på grunn av korona-situasjonen. F.v. Kristin Langli (Rindal Sparebank), Eva Tørset (Torshall/Rindal Kulturforum), Håvard Norli (Rørvatnet Vel), Elmer Talgø (Rindal Vel), Bodil Arnestad (Skogsletta grendalag), Jon Ola Romundstad (Rindal JFF), Oddvin Meland (Rindal pensjonistlag) og banksjef Magne Bjørnstad.

Slik ble tildelingen i denne runden:

Rørvatnet Vel fikk kr 15.000,- for avlyst isfiskedag.

Skogsletta grendalag fikk kr 12.300,- for tapt matsalg på skileik og avlyst Vømmølpub.

Rindal Kulturforum fikk kr 30.000,- for reduserte inntekter på Bøgdakvelden.

Rindal JFF fikk kr 51.000,- for avlyst jaktfeltstevne og isfiskedag på Tjønna, og tapte inntekter på treningskvelder/lerdueskyting.

Rindal Vel fikk kr 10.000,- for avlyst isfiskedag på Tjønna, der de skulle ha inntekter av matsalg.

Rindal pensjonistlag fikk kr 6000,- for avlyst arrangement på Eldres dag.

Torshall fikk kr 25.000,- for avlyst pubaften og bortfall av leieinntekter.

Banksjef Magne Bjørnstad fortalte at Rindal Sparebank har satt av inntil en million kroner som lag og foreninger kan søke på i tre omganger i løpet av sommeren og høsten. I denne første runden ble det delt ut ca 150.000 kroner.

De organisasjonene som har fått kompensasjonsmilder fra Staten får ikke tildelt midler gjennom denne ordningen.



Leder i Rindal Utmarkslag Nils Ivar Grøset delte ut pokal til Edvin Landsem, som har vunnet utmarkslagets predatorkonkurranse tre år på rad.

I løpet av de fre årene konkurransen har blitt arrangert har Edvin tatt imponerende 22 rever, 1 mår, 5 grevlinger, 77 ravner, 212 kråker, 95 skjærer og 1 mink.

Samlet "fangst" av alle som har deltatt i konkurransen er 88 rever, 23 mårer, 23 grevlinger, 84 ravner, 254 kråker, 181 skjærer, 8 mink og 3 røyskatter. Dette er sammenlangt for alle de fire årene. For utmarkslaget er det viktig å regulere rovviltbestenden for å holde bestanden av småvilt oppe.

Edvin Landsem sier at han synes at dette er en interessant type jakt, for predatorer er ikke alltid så lette å lure. Hjemme har de vært mye plaget av kråker og skjærer som har hakka hull på rundballene, forteller han, og første gang han ble inspirert til kråkejakt var da kråkene satte i gang å hakke på en bil, og ødela den. Dette er den største motivasjonen for å drive slik jakt, men det er også viktig for å holde småviltbestanden oppe, sier han.

Men han innrømmer at han drives litt av konkurranseinstinkt også. Det første året ble han nemlig svært knepent slått i predator-konkurransen. Så de siste tre åra har han sørget for å vinne. Denne innsatsen setter Rindal utmarkslag stor pris på.