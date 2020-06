Åpen dag i Rindal 4. juli

Velkommen til Åpen dag 4. juli

Nå begynner det meste å komme på plass til torgdagserstatteren Åpen Dag den 4. juli. Rindal Næringsforum arrangerer et rebusløp rundt i kommunen. Nå kan en besøke den enkelte i stedet for å se de på stand på Torgdagen. Flere av bedriftene og aktørene har meldt inn aktiviteter og tilbud. I alt er det nærmere 30 forskjellige bedrifter og aktører som bidrar på en eller annen måte rundt om.



Rebusløp for alle

Om du velger å gå, sykle eller kjøre bil eller moped så er det mulig å besøke masse spennende på lørdag. Vi har lagt opp til ei grønn løype der en kan parkere bilen på sentrum og vandre rundt og besøke de forskjellige «postene». På den røde løype må en enten bruke bil eller sykkel for å komme seg rundt. Bedriftene som er med har bidratt med masse flotte premier til en total verdi på mellom kr. 25 000 og kr. 30 000. Så her er det bare å komme seg ut. Du må besøke minst 8 av bedriftene eller postene for å være med i trekningen av de flotte premiene. Det er flere gavekort fra lokale bedrifter, kunstprodukter, bøker, fotografi, turstiboka og sommerblomster.



Masse aktiviteter

Det vil selvfølgelig være mange gode tilbud og mange aktiviteter som quiz, utstillinger, mat-, håndverks- og husflidstmarkeder- og utstillinger av kunst og utstoppede dyr. Det blir prøvekjøring av ATV’er og muligheter for å få seg litt grillmat og annet snadder. Rindal Sparebank vil ha gaveutdeling av koronagaver og Rindal Utmarkslag har utdeling av premier for predatorkonkurransen for 2019-20. Alt dette foregår lørdag 4. juli fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Noen starter litt tidligere og holder på litt lengre. For å være med på dette må alle komme innom i hjørnet ved Rindal Sparebank for å få med seg kart og deltakerskjemaer som må stemples eller signeres på stedene dere besøker.



Tom Godtland i Rindal Næringsforum oppfordrer alle til å sette av dagen til en ordentlig Rindals-dag!











Rindal Næringsforum er medlem av Trollheimsporten.