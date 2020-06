Åpning av etterlengtet veterinærklinikk

Bildet over: Ordfører Margrethe Svinvik ønsket Karoline Reitan, Carita Leirivaara og Tone Merethe Hoås lykke til.

- Vi er fem bønder som har tenkt på dette en stund, sier Peder Saltrø.

Sammen med Oddvar Mikkelsen, Sivert Mauset, Ståle Ansnes og Anders Karlsen har de jobbet i ett og et halvt år for å få på plass en dyreklinikk i bygda. De fem karene ser mange fordeler både for smådyreiere og bønder. Med seg på laget har de fått veterinærene Tone Merete Hoset og Karoline Reitan, samt veterinærassistent Carita Leirivaara.



- Vi har fått veldig god respons, sier Hoås.



I tillegg til å gi et stedlig tilbud for dyreeiere, er ideen å skaffe trygge arbeidsplasser så vel som å rekruttere fagpersoner til bygda. Det kan ofte være vanskelig å få tak i veterinærer til utkantkommuner, men med en fast arbeidsplass i et etablert fagmiljø, ser initiativtakerne for seg at Surnadal kan bli en attraktiv kommune å jobbe i. De ser ikke bort fra at tilbudet også kan ha positiv virkning på rekruttering av bønder.



- Mange veterinærstillinger kan være ensomme, sier Saltrø. Mange jobber mye alene. Her kommer for eksempel en nyutdannet veterinær inn i et etablert faglig og sosialt miljø med godt utstyr å hjelpe seg med.



Oddvar Mikkelsen påpeker at en klinikk også gir andre fordeler for de ansatte, og nevner både pensjonsordning og ferieavvikling som selvstendig næringsdrivende ikke nødvendigvis kan dra nytte av.



-Vi ser for oss at dette er steg èn, og tenker oss en utvidelse etter hvert, sier Saltrø.



En av initiativtakerne, Peder Saltrø, er glad for at klinikken er på plass

Oppdatert

- De ansatte skal på kurs og tanken er at de skal holde seg oppdatert kontinuerlig. Å sende en ansatt på kurs vil komme alle ansatte til gode, da hen kan formidle kunnskapen videre til de andre, sier Mikkelsen.



Bedriften er organisert som et aksjeselskap. Foreløpig er det de fem bøndene, samt Tone Merete Hoås som har aksjer, men tanken er at de ansatte skal kjøpe seg inn i bedriften.



- Vi vil fortsatt være involvert på eiersiden, men de som jobber i klinikken, skal ha eierskap til arbeidsplassen, forteller Mikkelsen.



- Surnadal har på en måte eksportert smådyrtjenester i flere år, sier Mikkelsen. Og sikter til at det er mange smådyreiere som drar til klinikker i nabobygdene i mangel på en etablert klinikk i Surnadal. Denne trenden håper de på å snu. InVet ser for seg at de med et sterkt fagmiljø og topp moderne utstyr, også kan få kunder utenfor bygda.



En av dem som er glad for det nye tilbudet, er Elin Nordvik, som selv har en fortid som dyrlegeassistent.



- Jeg har dratt til både Orkdal og Sunndal med hunden min, sier Elin Nordvik. Dette er et tilbud jeg har ventet på.



Elin Nordvik, her sammen med søster Kirsten Nordvik, er glad for å ha dyreklinikk i bygda

Ponnier og hæmstelte boller

De yngste ble heller ikke glemt på åpningsdagen. Kathrine Mauset stilte med ponniene Gullit og Simmen, som gjerne tok en tur rundt på området med unge ryttere på ryggen, kyndig veiledet av Rakel Polden og Anne Saltrø Polden. Først i køen var Mia og Alva Hoås Årnes.



Mia Hoås Årnes og Alva Hoås Årnes på runde med ponny leid av Rakel Polen og Anne Saltrø Polden



Det var kaffe og saft og få, og for den som ville ha noe å bite på til kaffen, eller sikre helgekosen, stilte Martin Trønsdal fra Gardsbakeriet Hæmstelt opp med boller, skolebrød, kanelsnurrer og brød. Det var en jevn strøm av kunder, og den unge gründeren fra Rindal fortalte at det var bra salg.



Bakverkene til Martin Trønsdal fra Gardsbakeriet Hæmstelt fikk bein å gå på

Litt pomp og prakt

En tydelig fornøyd veterinær Tone Merete Hoås sa seg glad og ydmyk for det de hadde fått til, og berømmer de fem bøndene som har pushet på for å få det hele i havn.



- Uten dem hadde det ikke blitt noe av, smilte hun, og ønsket alle velkommen til klinikken.



Ordfører Margrethe Svinvik gratulerte og ønsket lykke til, og var glad for nye arbeidsplasser i bygda.



- Vi er ganske jordnære og er ikke så glade i pomp og prakt, sa initiativtaker Peder Saltrø, men i dag vil vi koste på oss litt av sorten. Og pomp og prakt i Surnadal er ordføreren, sa han til en leende ordfører, som klippet den røde snora, og erklærte InVet for åpnet.



Ordfører Margrethe Svinvik sørger for pomp og prakt da hun klipper snora og erklærer InVet for åpnet.