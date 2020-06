Én pågrepet etter boligbrann i Rindal sentrum

Det var Adresseavisen som først meldte om pågripelsen.

Til Trollheimsporten bekrefter Randi Fagerholt mandag kveld at én person er pågrepet, og at den pågrepne er mistenkt for å ha startet brannen.

– Brannen har mest sannsynlig startet i en av leilighetene oppe i bygget. Vi har hatt en del etterforskning med dette, vi har snakket med vitner og innhentet informasjon. Dette jobber vi fortsatt med. Krimteknisk har også undersøkt åstedet, sier Fagerholt.

Fagerholt vil på det nåværende tidspunkt ikke gå ut med brannårsaken, men sier at den pågrepne har kommet med en god forklaring til politiet om hva som har skjedd.

– Vi har et greit bilde av hva som har skjedd. Den pågrepne har avgitt en forklaring til politiet, som tilsynelatende stemmer overens med funnene, sier Fagerholt til Trollheimsporten.

Ingen personer kom til skade i brannen.