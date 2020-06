Årets fotballskole i gang på Syltøran

Arrangementet som tidligere har gått under navnet BankAkademiet, har i år nytt navn, men med et opplegg som er likt tidligere år.



I tillegg til de ca. 80 som er påmeldt, er det 12 instruktører med på laget. De er hentet fra dame- og herrelaget, i tillegg til spillere fra Gutter 16.



– I år er A-lagsspiller Erlend Ulvestad med som sportslig ansvarlig, i tillegg til at vi er så heldige å ha Andrea Fiske på kjøkkenet. Som følge av korona-restriksjonene, er vi i år nødt til å gjøre noen endringer i matserveringen, sier daglig leder i Surnadal IL, Sondre Ormset.



Han forteller videre at selve fotballspillingen og aktivitetene ute på banene går noen lunde som normalt, men at de har måttet gjøre noen endringer på den avsluttende turneringen.



– Hvert år avsluttes fotballskolen med en turnering, men på grunn av at vi ikke kan blande alle gruppene, vil den bli noe annerledes enn tidligere. Men turnering blir det!



Aktivitetsfylte dager



– Dagene er lagt opp slik at vi starter med en to timers fotballøkt, etterfulgt av en lengre lunsjpause der deltagerene kan disponere tiden selv. Deretter avsluttes dagen med enda en økt med fotball, forteller Ormset.



– I morgen, tirsdag, er vi så heldige å få besøk av kaptein på A-laget, Vegar Brøske.



Da skal det ifølge Ormset fokuseres på forsvarsspill, og han tror det blir kjekt for de unge lovende spillerene å få møte Surnadals kaptein.



Fortsatt ledige plasser



Fotballskolen foregår i to bolker, en nå i starten av ferien, mens den andre skal gå av stabelen 10. - 14. august.



– Det er fortsatt mange ledige plasser, og det er åpent for alle fra 1. til 10. klasse å melde seg på!





Daglig leder i Surnadal IL, Sondre Ormset (t.v.), deler ut desinfeksjonsmiddel til fotballskolens instruktører.





Mye aktivitet på banene denne uka.



Surnadal IL er medlem av Trollheimsporten.