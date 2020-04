Spennende mulighet for en operativ økonom.

Arbeidsgiver: Pipelife Norge AS

Stillingstittel: Økonomikonsulent

Frist: 20.04.2020

Ansettelsesform: Fast



Økonomikonsulent



Pipelife Norge er en ledende leverandør av rørsystemer i plast.

På grunn av omrokkeringer i økonomiavdelingen søker vi en økonomikonsulent.

Den som ansettes blir en del av Økonomi- og regnskapsteamet i Surnadal som i dag består av 6 ansatte, og vil rapportere til Financial Controller. Pipelife Norge er en del av et internasjonalt konsern, jobben byr derfor på spennende muligheter for utvikling.





Arbeidsoppgaver:

Bokføring

Fakturahåndtering

Remittering

Avstemming av balansekonti

Bidra til å kvalitetssikre og forbedre interne prosesser

Operativ og aktiv rolle i måneds- og årsoppgjør

Rapportering internt og eksternt

Delta i løpende prosjektoppgaver



Kvalifikasjoner:

Det er ønskelig med 3-5 års utdanning innen økonomi og regnskap

Erfaring fra lignende arbeid

Gode IKT-kunnskaper, spesielt Excel

Du må kunne kommunisere godt på norsk, samt engelsk

Det er en fordel med erfaring i bruk av ERP systemer, spesielt SAP





Personlige egenskaper:



Samarbeidsorientert med evne til å arbeide på tvers av avdelinger, landegrenser og kulturer

Selvstendig, systematisk og strukturert

Positiv og med gode kommunikasjonsevner

Resultatorientert og ansvarsbevisst

Fleksibel og med god gjennomføringsevne



Pipelife tilbyr:



Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et internasjonalt selskap.

Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Tilrettelegging for faglig utvikling.

Stillingen er fast og for den rette kandidaten er det muligheter for karriereutvikling.



Vi har et godt og uformelt arbeidsmiljø og en fleksibel organisasjon med effektive beslutningsprosesser.



Vi er en ansvarlig samfunnsaktør, som produserer infrastruktur til noen av våre viktigste ressurser – vann og energi.



Pipelife's most important resources are its people.



Les mer på finn.no