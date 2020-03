Økonomiske konsekvenser for Rindal IL

Dette skriver Rindal IL i ei pressemelding fredag.

Vi venter fortsatt på at Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal forvalte krisepakken til kultur, frivillighet og idrett skal få systemene plass slik at vi kan melde inn tapene vi har hatt og kommer til å få frem og ut april sier daglig leder Tom Godtland. Helgas Sparen1-cup er avlyst og det samme er Nordmarkløpet. Og håndballavdeling fikk en brå stopp på sin sesong og dermed tap på at de resterende kampene i sesongen. Og slik det ser ut nå kan både Trollheimsløpet og Småtrolluka stå i fare. Og spesielt det siste er en av de største inntektskildene klubben har.



PERMITTERER DAGLIG LEDER!

Disse utfordringene har også ført til at styret i Rindal IL permitterer daglig leder fra 1. april og i 2 måneder for å spare penger. Han vil fortsette å jobbe for Rindal Næringsforum. Før den vil styret og daglig leder jobbe for få klart så mye som mulig slik at de kan fortsette driften nå hverdagen kommer. Det er derfor viktig at alle avdelinger som har eller skulle hatt arrangement estimerer hvilke tap de har eller kommer til å få. Og melder dette inn til daglig leder. Situasjonen vil i perioden daglig leder er permittert føre til større press på de frivillige som sitter i styrene i idrettslaget. Daglig leder Tom Godtland har som kjent en delt stilling mellom Rindal IL og Rindal Næringsforum og det er som daglig leder for idrettslaget han blir permittert. Han vil fortsette jobben i Rindal Næringsforum.

Følg med på Rindal Idrettslag sine egne sider om Korona i idretten som du finner her: https://korona-i-idretten.webnode.com/