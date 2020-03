Årets bøssebæringsaksjon blir digital

Kirkens Nødhjelp har avlyst årets bøssebæringsaksjon for Fasteaksjonen den 31.03 for å hindre korona - smitte. Årets Fasteaksjon blir digital og er viktigere enn noensinne, skriver Gro Hauge Venås som aksjonsansvarlig for Fasteaksjonen i kirken i Surnadal og Rindal