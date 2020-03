Ønsker du å bli meddommer?

HVA SLAGS OPPGAVER HAR EN MEDDOMMER?

Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Du får ikke lønn for å være meddommer, men du kan søke om tapt arbeidsfortjeneste og få erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Frostating lagmannsrett, Nordmøre Jordskifterett eller Nordmøre tingrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker.



Frist for å melde interesse er: 1. april 2020

Les mer på Rindal kommune sin hjemmeside.