Nye eiere ved CafèDan

Ingressbilde:Leif Husby, Eva Hysby, Ingvar Sæter og Ingrid Pedersen

Nåværende eiere ved KafeDan i Surnadal har valgt å selge bedriften. Kafeen går godt, men det er personlige årsaker som gjør at Ingrid og Dan Roger Pedersen velger å overlate driften til Eva og Leif Husby. Ingrid Perdersen vil fortsatt være ansatt som daglig leder, mens Eva Husby vil ta seg av administrasjonsbiten.

De nye eierne ser for seg at driften fortsetter på stort sett på samme måte som, før, men vil etter hvert gjøre noen endringer på menyen. I samarbeid med huseier Ingvar Sæter, vil det også bli foretatt noen endringer i lokalet. Det vil settes opp glassvegg for å skjerme av en del av lokalet, slik at det kan være mulig å holde møter eller lukket lag mens kafeen er åpen. Inngangspartier på baksiden av bygget vil også bli ombygd slik at det blir egen inngang, uavhengig av Coop Extra. Dermed vil det være mulig å ha kafeen åpen når butikken er stengt. Det vil også ominnredes litt i kaffeen, for eksempel med båser.

Eva Husby er klar på at det vil bli nært samarbeid mellom nye og tidligere eiere. Hun er også opptatt av å involvere de andre ansatte og kundene i utvikling av kafeen.

-Vi vil bruke sommeren til å prøve oss fram, og de større endringene vil ikke komme før til høsten, sier Husby.