Årsmøte og åpen dag i Rindal pensjonistlag

Tekst og bilder: Rindal pensjonistlag.

Bildet øverst: Takk for god innsats i Rindal pensjonistlag!

Fra venstre Helene M. Nergård, Gjertrud Brønstad, Jon Olav Furuhaug og Ragnhild Stavne Bolme.

Årsmeldingen ble lagt fram av sekretær Jostein Grytbakk. Laget har hatt et aktivt år med ni samlinger kalt Åpen dag, julebord, stand på torgdagen og møte om pensjon mellom annet. Medlemstallet økte etter vervekampanje, og det er nå 145 medlemmer.

Kasserer Jon Olav Furuhaug la fram regnskapet for 2019, og Oddvin Meland presenterte Handlingsplanen for 2020. Så fulgte Budsjett for 2020 og valg.

Valgkomiteens formann, Arnfinn Eriksen, la fram innstilling til valg. Etter valgene blir styret slik i 2020: Helene Marie Nergård (leder, gjenvalg), Johanne Løset (ny), Jostein Grytbakk (ikke på valg), Oddvin Meland (ikke på valg) og Jon Storløkken Bolme (ikke på valg). Vara er Oddvar Løset (gjenvalg) og Anne Skjølsvold (ny).

Et innkommet forslag om gradering av kontingent ble enstemmig vedtatt, og det blir sendt over til årsmøtet i Pensjonistforbundet Trøndelag til videre behandling.

De som sluttet som tillitsvalgte fikk blomster og godord. Det var styremedlem og kasserer Jon Olav Furuhaug, vararepresentant til styret Rønnaug Brønstad og vara til revisor Ragnhild Stavne Bolme.

Servering denne dagen var lapskaus og riskrem med kaffe levert av kjøkkenet på Rindal helsetun.

Skisseprosjekt

Etter årsmøtet kom pleie- og omsorgsleder Grete Ranes Heggem og plansjef Sivert Dombu og la fram skisseprosjektet for Rindal helsetun. Tre alternativ var skissert, men bare alternativ C var aktuelt pga pris. Investeringen skal ikke overstige 50 millioner etter tilskudd. 34 plasser er planlagt i institusjon eller for heldøgns omsorg.

Alternativ C innebærer et nybygg mot nord og noe oppgradering av de andre byggene. Fordelen er at alle tjenestene blir samlet på et plan, og det blir felles vaktrom eller base for ansatte.

Både Heggem og Dombu understreket at dette bare er et skisseprosjekt. Saken skal behandles av kommunestyret i mars. Neste trinn er forprosjekt, og bygging blir ikke før i 2021 – 22 eller senere.

Framover

Neste Åpen dag blir torsdag den 12. mars. Da er det Bankens dag. Alle som fyller 80 år i kalenderåret får tildelt spaserstokker (om de ønsker det). Det blir bilder fra bygda og servering av bløtkake m.m.

Onsdag 18. mars blir det kveldsmøte på Torshall kl. 19.00. Da kommer Carsten Five og snakker om Fremtidsfullmakt. Det blir musikalsk innslag av Karstein Mauset og servering av kaffe og formkake. Både Surnadal, Meldal og Løkken pensjonistforeninger blir invitert.



Jostein Grytbakk la fram årsmeldingen som var delt ut på forhånd.



Her er det valgkomiteens leder, Arnfinn Eriksen, som har ordet.



Oddvin Meland presenterte handlingsplanen for 2020.



Grete Ranes Heggem viser skisseprosjektet for Rindal helsetun.

