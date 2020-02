Kafémedarbeidarar

Svinviks arboret er en botanisk hage ved Todalsfjorden i Surnadal kommune, mest kjent for sin store samlingav rododendron og andre prydvekster. Stedeter et populært reisemål, spesielt i blomstringssesongen i mai og juni. Arboretet, med hage og kafe, er åpent for publikum fra mai til august.

Til årets sesong (09.05-20 – 02.08.20) søker vi nå etter 2-3 kafemedarbeidere.

Arbeidsoppgaver

ta imot våre gjester på en imøtekommende og hyggelig måte

selge billetter og betjene kasse

bake og lage mat - og servere

holde det ryddig og rent

etter nærmere avtale kan oppgaver som enkelt hagearbeid og evt. omvisninger bli lagt til stillingene

Vi ønsker søknad fra deg som

er utadvendt og liker å snakke med folk (norsk og engelsk er en forutsetning)

arbeider selvstendig, tar ansvar og initiativ

holder hodet kaldt om deter travelt og kan ta ting på sparket når det kreves

har kunnskap om/interesse formatlaging, hage/botanikk,historie

Det er en fordel om du har relevant erfaring, men ikke et krav. Motivasjon, interesse og arbeidslyst kan veie opp!

Vi tilbyr deg

god opplæring og varierte arbeidsoppgaver

arbeidstid og lønn i tråd med tariff

godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer, i vakre omgivelser

Stillingene inngår i turnus, med arbeid på hverdager og helg. To av stillingene vil være på ca. 80-100% og en av stillingene noe mindre. Det settes opp bindende vaktplaner, evt. ønsker om ferie vil bli forsøkt tatt hensyn til. Det er viktig at du i søknaden oppgir når du kan arbeide, evt. perioder du vet at du ikke er tilgjengelig. Det er en fordel om du kan starte i jobben allerede fra 09.05.20. Alle som får tilbud om jobb bør ha anledning til å delta på lønnet opplæringsdag i slutten av april (etter avtale). Vi ønsker også søknad fra deg som kan tenke deg å jobbe kun helger gjennom sesongen.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Maja Frønes: maja@nordmore.museum.no/tlf: 91399452

Søknad med referanser og CV sendes til svinviks.arboret@nordmore.museum.no

Søknadsfrist 1. mars 2020.

Hele utlysningen finner du her.