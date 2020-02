Til medlemmene i Rindal IL

Rindal, 11. februar 2020



Innkalling til årsmøte i Rindal IL



Styret kaller med dette inn til årsmøte i Rindal IL.

Årsmøtet avholdes onsdag 25. mars 2020, kl. 1900, i Attanova, Rindalshuset.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars, til Rindal IL: post@rindalil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på Rindal ILs hjemmeside, www.rindalil.no, senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.



Velkommen til årsmøte!



Med vennlig hilsen

Styret