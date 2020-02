Restaurant Gobiten med tre-retters under Åpen dag

Hovedretter av både fugl, fisk og kjøtt er noe av tilbudet når Restaurant Gobiten åpner dørene under Åpen dag ved Meldal videregående skole ettermiddagen onsdag 12.februar.

Meldal vgs inviterer alle interesserte til Åpen dag med omvisning og orientering om skolens opplæringstilbud fra kl. 15:30. Elevene åpner Restaurant Gobiten klokka 16.

- Vi anbefaler forhåndsbestilling for vi regner med stor pågang ettersom det er Åpen dag ved skolen og vi har bare plass til 28 gjester samtidig, sier ass. kjøkkensjef Chul Aron Fjellstad. - Men ved forhåndsbestilling regner jeg med at vi greier å ta imot alle som ønsker servering i løpet av åpningstida vår. Ta kontakt med skolen for bordbestilling, sier han.

Og her er menyen:

Forretter:

Gravet rein

Spekeskinke med asparges

Kyllingsuppe med sitron og pære

Hovedretter:

Biff

Kveite

Kalkun

And

Desserter:

Sjokoladefondant med is

Sitronterte

Lakris- og sjokolade-mousse

Det er de sju elevene ved VG2 Kokk og servitør som driver Restaurant Gobiten. De har ansvar for alt - planlegging av meny, innkjøp av ingredienser, mottak av bestillinger, matlaging, servering - og opprydding.

- Dette er et stort elevprosjekt og en viktig del av vurderinga i ulike fag, sier faglærer Åshild Sveli.

Bildet over: Fem av sju bak Restaurant Godbiten. F.v. Hovmester Julie Carlsen, Ari Jaff, ass. kjøkkensjef Chul Aron Fjellstad, Mads Tore Lernes og Lichia Arya. (Kjøkkensjef Guro Breivik og Nina Bolme var ikke til stede da bildet ble tatt.)

