Til hytte- og grunneiere ved Vestre Nordmarksvegen.

Det inviteres til ÅRSMØTE tirsdag 25.02.2020.kl 19.00 på kantina ved Surnadal Transport i Industrivegen 49 i Røtet.

Vanlige årsmøtesaker

Godkjenning innkalling og sakliste

Valg av møteleder

Valg av 2 til å skrive under årsmøteprotokollen

Godkjenne årsmeldinga

Godkjenne regnskapet og budsjett

Valg - Ingen på valg i år



Orientering om styrets prioriteringer fremover.

Styret har i 2019 denne sammensetninga:

Astrid Mogstad Gulla, leder valgt i 2019 for 4 år

Iver Magne Nes, hovedkontakt vegen. valgt i 2019 for 4 år

Anton Skei, kasserer valgt i 2019 for 4 år

Gunnar Fiske, styremedlem valgt i 2017 for 4 år

Lars Sigmund Klevset, styremedlem valgt i 2017 for 4 år



Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert styret innen 17.02.2020.