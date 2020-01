Ørjan Burøe kommer til Surnadal

Det sies at store gutter ikke gråter. Hvorfor ikke, egentlig? Ørjan Burøe påstår i alle fall at han ikke finnes noe redd for å vise følelser. Han kan fint dele det som skjer inni seg med Gud og hvermann. Det må rett og slett til, mener han, for da får vi en bedre verden - gjør vi ikke? Og så får han masse stoff han kan lage humor-show av.