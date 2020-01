Poengrenn på Igltjønna Skistadion og informasjon om «Klassekampen»

Vi minner om dagens poengrenn på Igltjønna Skistadion.

Registrering fra kl. 1745-1800.

Det gjøres også klart i skileikbakken, og vi vil servere saft og noe godt å bite i for barna og koke opp litt kaffe for de voksne.

Vel møtt!



Samtidig ønsker vi å informere om Klassekampen i Rindal Sparebank Ski-cup.

Nytt av året er at vi arrangerer Klassekampen. Dette er en klassekonkurranse der alle barn får ett poeng pr. oppmøte, og den klassen som får flest oppmøter gjennom vinteren, i forhold til klassens totale antall, vinner en sosialkveld med kino og popcorn. Alle som deltar vil i tillegg få premie etter antall oppmøter under vårbasaren til Rindal IL i Rindalshuset etter sesongen.

Rindal Sparebank Ski-cup består av skileiker, poengrenn andre lekaktiviteter og løyper på ski. Vi har også servering av drikke og noe godt å bite i på hvert arrangement. Vårt mål er at dette skal være sosialt, og at barna skal synes det er gøy og leke og renne seg på ski!

Rindal Sparebank ski-cup arrangeres på torsdager utover vinteren, og avsluttes 29. mars med Tørsåslødag og Nordmarksløp. Alle deltakere får egen premie, og det blir premieutdeling under vår-basaren til Rindal IL.

På arrangementene på skogsletta er det mulighet for å kjøpe seg kveldsmat etter arrangementene.

All informasjon om Rindal Sparebank Ski cup vil bli lagt ut på facebooksiden «Rindal IL ski – Infogruppe for Rindal Sparebank Ski cup og Småtroll i løypa». Vi anbefaler alle foresatte å bli medlem der, og husk å sjekke at du har stilt innstillingene for varsel på gruppa slik at du får med deg alle oppdateringer.

Arrangementsoverikt Rindal Sparebank Ski cup 2020:

Dato/tid Oppmøtested Arrangement Torsdag 16.01 18:00 Igltjønna skistadion Skileik Torsdag 23.01 18:00 Skogsletta Poengrenn, klassisk Torsdag 30.01 18:00 Igltjønna skistadion Poengrenn, fristil (valgfri stilart) Torsdag 06.02 18:00 Skogsletta Skileik Torsdag 13.02 18:00 Igltjønna skistadion Poengrenn, fristil (valgfri stilart) Torsdag 27.02 18:00 Skogsletta Poengrenn, klassisk Torsdag 05.03 kl. 18.00 Igltjønna skistadion Skileik Torsdag 12.03 kl 18:00 Skogsletta Skileik Torsdag 19.03 kl. 18.00 Skicross Igltjønna Stistadion Skicross, fristil (valgfri stilart) Torsdag 26.03 kl. 18:00 Rindalsmesterskap Rindalsmesterskap, fristil (valgfri stilart) Søndag 29.03 kl. 12:00 Tørsåsløa Tørsåslødag, Nordmarksløp og skileik

Premieutdeling og kåring av vinner av Klassekampen vil være på vårbasaren til Rindal IL i Rindalshuset etter sesongen.



Vi ønsker alle sammen velkommen!

Med vennlig hilsen

Rindal IL, skigruppa



Mer info om Rindal Sparebank Ski cup finner du ved å klikke på denne linken: http://www.rindalil.no/rindal-sparebank-ski-cup.284774.no.html

Vel møtt!

Arkivfoto (Foto: Eli Solvik)