Gøran Sørloth i storform på Åpen dag

Bildet over: Fra venstre Helene M. Nergård, leder Rindal pensjonistlag, Gøran Sørloth, kåsør, Anne Elfrid Nordskag, nestleder pensjonistforbundet Trøndelag, Mildrid Nesheim, leder Løkken Pensjonistforening og Nora Torve, Meldal pensjonistforening.



Gøran Sørloth i storform.



Med over 60 interesserte tilhørere fortalte Gøran Sørloth om samarbeid og om å ta vare på hverandre. Han tok forsamlingen med på reisen både privat, i arbeidsliv og idrett. Godbiter fra Rosenborgtida fikk folk til både å humre og le høyt. Nils Arne Eggen var flink til å få med alle. Fra første møte med legenden fortalte Sørloth at Eggen sa at «Nå må du hjelpe meg». Det gav inspirasjon til å satse for å bli bedre, for her skulle hele laget lykkes i lag.

Gøran var populær, og det ble mange selfies før han dro tilbake til Trondheim.



Mye folk på Åpen dag.



Afternoon Tea på Slottet

Ildsjel Ragnhild Stavne Bolme var mellom de 64 representantene som var invitert til Slottet i høst. Kongen har tradisjon på å hedre frivillig innsats av aktive eldre fra hele landet. Ragnhild var en av fire utvalgte fra Trøndelag. Først fikk de omvisning i Dronning Sonjas KunstStall. Så bar det til samling på Slottet. «En opplevelse for livet», sa hun da hun fortalte om turen.



Ildsjel Ragnhild Bolme fortalte fra turen til Oslo.



Løkken og Meldal pensjonistforeninger på besøk

I alt 15 personer fra Løkken og Meldal tok turen til Rindal denne torsdagen. Rindal har vært på besøk på Løkken, og nå var det tid for gjenvisitt. Lagene arbeider mot samme mål, og det er kjekt å møtes og lære av hverandre.



Trivelig med besøk. Mildrid Nesheim, Løkken, Ragnhild Stavne Bolme, Rindal, og Nora Torve, Meldal.



Framover

Den 22. februar blir det årsmøte. Etter det ordinære årsmøtet blir det informasjon om skisseprosjektet for nytt helsehus/helsetun i Rindal.

I mars blir det først bankens dag den 12. Så får vi besøk av Karsten Five som vil fortelle om Fremtidsfullmakt. Det blir på Torshall den 18. mars kl. 19.00.

Takk til kjøkkenpersonale, ryddegjeng, musiker og mange flere som er med og gjør Åpen dag til en trivelig møteplass.

Tekst og foto: Helene M. Nergård