Meldal vgs inviterer til åpen dag ved skolen onsdag 12. februar.

Trøndelag fylkeskommune har investert ca 150 millioner kroner gjennom en femårsperiode for å gjøre Meldal videregående skole moderne og framtidsrettet. 12. februar åpner skolen dørene og rektor Anne Lise Eriksen Kirkholt ønsker å vise fram skolen gjennom en åpen dag.

- Vi er en yrkesfaglig skole som har drevet med yrkesfaglig utdanning siden 1946. Nå åpner vi dørene for alle som ønsker å bli kjent med nærskolen sin. Det vil være aktiviteter på verkstedene, i klasserommene og det er mulig å komme å snakke med elevene, lærerne og også representanter fra ledelsen, sier Kirkholt.

Meldal videregående skole har fem programområder: Bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, teknikk og industriell produksjon, helse og oppvekstfag og restaurant- og matfag. Skolen tilbyr også en rekke utdanningsløp gjennom et andreår, vg2, for alle grunnutdanningene.

- Meldal vgs er i tillegg samlokalisert med Chr. Thams Fagskole og fagskolen vil presentere seg med en stand på Åpen dag, sier Kirkholt.

Elevene ved Restaurant og matfag åpner egen restaurant for gjestene både under Åpen dag onsdag 12. februar og dagen før, tirsdag 11.februar. Ettersom skolen regner med mange besøkende spesielt på onsdag, anbefales gjestene å ringe skolen for bordbestilling.