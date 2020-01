Etter 12 år i kundeservice i Surnadal Sparebank, søkte Kjersti nye utfordringer. I 2018 sa hun opp jobben sin, og startet på utdanningen som fotterapeut. Hver måned det siste halvannet året har Kjersti tatt toget til Oslo, for å tilbringe en uke som student i hovedstaden.

- Det har vært alvorlig hektisk, men samtidig utrolig givende og interessant. Selv om jeg trivdes veldig godt i banken, kjente jeg på at jeg ville jobbe med mennesker. Det var nå eller aldri, smiler 46-åringen.

Utdanningen til fotterapeut er et 3-årig løp. Berset har tidligere bestått vg1 helse- og oppvekstfag. På fot og helseakademiet tok hun programfagene og praksisen som tilhører vg2 og vg3.

- Jeg har hatt åtte eksamener på halvannet år. Det har vært mye jobb, men jeg har ikke angret et sekund på at jeg tok sjansen, sier hun.

Som fotterapeut har Berset kunnskap og kompetanse om riktig fottøy, gangmønster og sykdommer som har innvirkning på føttene. Hun kan behandle lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler.

- Jeg kan tilby både forebygging, behandling og velvære. Det er hjelp å få om du sliter med ulike problemer med føttene. I tillegg til behandling kan jeg også gi råd og veiledning. Det er ofte små grep som gjør at du vil føle deg bedre. Feil bruk av sko er for eksempel en svært vanlig årsak til øvrige skjelettplager. Jeg vil også selge ulike produkter fra det anerkjente merket Gehwol. Gavekort på behandling er det også mulig å kjøpe, sier Berset.

Klinikk midt på Skei

Mandag 13. januar åpner Kjerstis fotklinikk i lokalene til Atleta midt på Skei.

- Det er midt i blinken å få leie lokaler hos Atleta. Her er det både hudpleier, naprapat, aromaterapi, massasje og treningssenter under samme tak. Jeg har inntrykk av at folk bruker mer tid på egen helse nå enn før, sier hun.

Kjersti åpner opp for timebestilling fra førstkommende mandag, og vil holde åpnet fire dager i uka i første omgang. Hver onsdag vil hun også tilby ambulerende fotterapi.

- Det er ikke alle som har mulighet til å komme seg ut, så da kommer jeg gjerne på besøk. Ta kontakt, så finner vi ei løsning, oppfordrer Kjersti.

Berset innrømmet at hun er spent, men at hun gleder seg til å komme i gang.

- Nå er jeg veldig klar til å ta imot kunder i alle aldre. Her er alle hjertelig velkommen, smiler hun.

Kjerstis fotklinikk kan kontaktes på telefon 913 77 760, eller på e-post til post@kjerstisfotklinikk.no