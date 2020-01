Årets første male- og tegnekurs på Dalalåven

Kurset har individuell veiledning så det passer ALLE, - du er hjertelig velkommen uansett forkunnskaper!

Du får selv velge om du vil jobbe med akrylmaling eller oljemaling. Det blir også mulighet for å få prøve seg på forskjellige tegneteknikker for de som ønsker det.

Det er opp til deg om du vil lage ett bilde eller flere, jeg stiller med mer enn nok maling, lerret, ark og annet kunstnermateriell!



Jeg er profesjonell kunstner, medlem i Norske Billedkunstnere, og har 16 års erfaring som kunstlærer.

Materiell, lunsj, kaffe, te og nogo attåt er inkludert i prisen.

Pris kr 3 200, - (kan betales med Vipps, kort eller kontant)



Dette blir en fargesprakende og kreativ helg som gir inspirasjon og påfyll! :-)



LØRDAG KL 10-17

SØNDAG KL 10-16

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon

Og husk; det er begrenset med plasser!

PÅMELDING innen 7. februar

til meg direkte

via e-post: art@ingadalsegg.com

eller på telefon: 41 57 95 23



Arrangement på facebook.