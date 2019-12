Strengentrasé og tråkkemaskin

IL Søya legger ned en stor frivillig innsats for å gi et best mulig tilbud gjennom hele året. På Vang har vi et utmerket nærmiljøanlegg, med lysløype, akebakke med skileikfasiliteter, åpen varmestue og nyoppsatt gapahuk, alt bygd og driftet på dugnad.

De siste årene har det vært arbeidet med en trasé som går helt opp til fjellet Strengen som er et populært utfartsområde/fjelltopp her i Surnadal. Etter at løypa kom på plass har nye grupper kunnet innta Strengen, og mange har gått dit også på beina, sommer som vinter.

Problemet er at vår gamle tråkkemaskin ikke holder mål lenger. Vi har arbeidet mot ny tråkkemaskin i flere år. Det er satt av midler fra tidligere års overskudd og det er samlet inn fra sponsorer. Nå mangler vi ca kr 400.000 for å kjøpe en egna tråkkemaskin til dette området.

Strengentraséen er et fantastisk turområde med en helt unik utsikt. Men traséen til toppen av Strengen er også krevende for sjåfører og maskin, derfor er det et nødvendig med egna utstyr. Vi ønsker å videreføre traséen, det er et viktig bolysttiltak, og fremmer aktivitet og trivsel både for fastboende og tilreisende.

Vi håper derfor det er vilje til å delta på en folkefinansiering for ny tråkkemaskin slik at området fortsatt kan by på store opplevelser for små og store.

Belønning til givere

Ved bidrag på kr. 300,- er du med på trekningen av to golfkurs for nybegynnere. I forbindelse med IL Søyas 100-års-jubileum ble det laget en praktbok om den aktivitet, glede og samhold idrettslaget Søya har skapt gjennom 100 år. Ved en gave til Strengentraséen på kr 500,- eller mer vil du motta en slik bok. Ved gave på 1.000,- eller mer kan giver i tillegg til bok få navnet sitt på en plakett som henges opp i klubbhuset på Vang. Oppfordrer også bedrifter til å bidra her.

Gi din støtte, les mer om prosjektet og følg innsamlingsaksjonen her





Foto: Knut Haugen og Kjersti Haugen