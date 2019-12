Vél gjennomført, øverbygdinger. Dette kan dere!

Med godt, lokalt tilpasset stoff, fine sanger, humor og glede fikk de med seg publikum fra første stund.

Noen av skuespillerne var scenevante, og noen var på revyscenen for første gang. Og det var veldig ulikt hvor mye aktørene har fått øvd. Men ingenting av dette kunne synes på scenen. Bjørn Moen og Peder Fiske debuterte på revyscenen tredjedag i jul. Og Søgni Mogstad Strand kom hit på ferie og ble med på øvingene fra 21. desember.

Og alle så veldig fornøyde ut og virket for å kose seg på scenen, noe som smittet over på publikum. Det var mye latter i salen.

Revymiljøet, skrivingen og redigeringen av manus etter hvert i øvingen, ser ut til å ha gidd mersmak for de nye, så håper å få se mer av de også.

Norfolk stod for musikken, Rune Dalager lyden og Knut Arne Fiske Pedersen lys.

Musikkere var Lubomir Alexandrov (Fender el-gitar), Per Holten (flengespell) og Kristen Røe (slagverk).

Revynumre med alvor og humor



"Nei, nei, ikkje i år å" var første nummer i revyen, spilt av Trond Ivar Fiske Pedersen og Øyunn Fugelsøy Aune. Mannen ser i avisa at øverbygdingene setter opp revy igjen. Kona synes det pleier være SÅ dårlig. Mange av de som pleier være med blir ikke med, da hele gjengen er gravid - eller kommer til å bli det.



Åpningssangen med alle skuespillerne.



Peder Fiske, Trond Ivar Fiske Pedersen og Mira Sæther i "E e elder hæll d!"



I "E e elder hæll d!" var det først skryt av å være den første som fikk fargefjernsyn - og den første som fikk fargesyn. Mennene konkurrerte om å huske lengst tilbake i tid, hvor det var snakk om mimring av da dinosaurene døde ut på Fiske, og ikke noe dårligere; når dinosaurene kom. Den ene slet med hørselen - etter det store smellet...

Det var flere sketsjer fra parterapi, da alle i Øvre Surnadal skulle få tilbud om hjelp til samlivet om de hadde behov for det eller ikke. Det var flere lokale par som ble trekt frem.



Her ser vi Peder Fiske og Silje Beate Gulbrandsen Holten som et av parene.



Det var sang om bomvegene i Øvre Surnadal, da det var antydet at det var mer bommer der enn i hovedstaden. Øyunn og Mira i rollene.



Kristian Nerland og Trond Ivar Fiske Pedersen ute på biltur.



Det hjelper lite med gode egenskaper når man er jobbsøker og arbeidslivet ikke satser på hverken effektivitet, fleksibilitet og omsorg lenger. Øyunn Fugelsøy Aune, Kristian Nerland og Trond Ivar Fiske Pedersen i "Jobbsøker i Rindal" .



Bjørn Moen og Øyunn Fugelsøy Aune i en sketsj hvor Trollheimsportens redaktør og daglig leder Øystein Bondhus (spilt av Øyunn) kom på scenen i anledning den velfortjente Sagatun´s utviklingspris fra Surnadal sparebank.



Trond Ivar spiller Hugo Pedersen under "Sagatun Utviklingspris" hvor han forklarer hvor nødutgangene er i tilfelle... eller var det når... det blir brann.



Bjørn og Silje Beate i revynumret "iFåggel". Paret skulle komme på aktiviteter å gjøre sammen - uten telefon. Da tenkte dama at fuglekikking må være et godt alternativ.



I "Støttehjelpekorpset" fikk vi se hvordan bygda støtter opp med "hjelpekorps" når Mo skulekorps skal spillle til 17. mai. Det var ulike erfaringer med spilling fra de som ville bidra i korpset, fra høyt engasjert og erfarn korpsspiller til Candy Crush-spiller.



Sang av Solmund og Linda Øyahals. Spilt av Silje Beate Gulbrandsen Holten og Kristian Nerland.



Mira og Øyunn i "Bøgdabokja".

Den nyeste "Bøgdabokja" er akkurat kommet i posten, nyutgidd. Men Dagny har bygdebok-app på telefonen, som viser det nyeste nye. Det kan skje mye fra man får stoffet som skal inn i boka til den kommer ut. I appen får man beskjed ved nyheter, som fødsel og hvem som er faren til barna som er nyfødd - eller hvem som ikke er far, men som trodde han skulle bli det. Ved riktig spennende nyheter er det plussaker, som når man får en ny stesøster eller stefar. Er det noe som gjelder deg selv, er det plus-plus-sak, for eksempel som denne meldinga som kom inn på sketsjen til slutt: -Gratulerer. Tredjedagsfesten i fjor har gitt resultater. Takk for ditt bidrag til befolkningsvekst i Øvre Surnadal".



Ane og Søgni i "Parterapi 5".





I sketsjen "Singlekårg på Coopen", fikk vi se en spennende hverdag til de ansatte som stod og fulgte med hvilken kurv kundene tok. De kunne velge i "Singlekurva", "I et åpent forhold", "I et forhold" og "Det er komplisert", noe som kunne by på vansker for par å vite hvilken som ble rett og ta for dem, og som kunne endre seg i løpet av handleturen.



Helga Moen Rodal, Ane Mogstad Strand, Søgni Mogstad Strand og Peder Fiske i diskusjon under "Jultrefestkomité".

Juletrefestkomité med seriøse diskusjonstema må starte drøftinga i oktober. Én og én hadde ansvar for sin ring ved ganging rundt juletréet. Innerste ring gjaldt barn opp til tredje klasse, og der var det kun tillatt med museskritt, godt illustrert av Ane Mogstad Strand. I andre ring var det bare 5. hver ganger som skulle holde julesangheftet. Og det viktigste av alt var å få alle til å være bevisst på å snu retning annenhver gang. Ikke sånn som i Bøfjorden i 1965 hvor den ene dama som var med i komiteén til 2020 var av de som måtte gå yttersving hele tiden. Finskoen ble ødelagt da hælen løsnet. Og denne konstante yttersvingen som ofte blir brukt ved ganging rundt juletreet, resulterer til kø ved Bakken helse på nyåret.







Alle skuespillerne sang "Hyllest til Olav Joli" med melodien ""Jolene".

-"Æn superhelt frå våre barndomsår", som det sto i teksten.



Bjørn Moen og Kristian Nerland i "Bolmbøgg på jakt". Her sjekkes det gjennom en app om damene i bilene er single. Det ble forklart at det er ikke bare enkelt å finne seg kvinnfolk hverken på dans eller på sildballag - av ulike årsaker. Men ved hjelp av appen "Happend" som "pip som bare det" når det kommer kvinnfolk som er single, gjør det jakten litt lettere.



Dansing på Sagatun.



Hugo inntok scenen.



Alle med på avslutningssangen, som på slutten slo over til refrenget av en flerstemt og ærverdig "Deilig er jorden".

Teksten satt som spikret for alle aktørene, og det var artig å se innlevelsen, formidlingsevnen og gleden der de alle strålte på scenen.

Vél gjennomført, øverbygdinger. Dette kan dere!