29. desember kl 20 blir det romjulskonsert i Øye kyrkje.

Etter fjorårets konsert, med Øye Kyrkje fylt til randen av trivelege folk, juletonar og gløgg, kan vi ikkje anna enn å halde fram med denne fine tradisjonen! Det blir klassikarar frå tidlegare år, nye friske tilskot og kanskje ei overrasking eller to?

Vi diskar også opp med litt gløgg og julebrød som ein kan godte seg med idet juletonane og romjulsroa breier om seg på Øye.



Billettar får ein kjøpt i døra med Vipps eller kontant, og med fjorårets oppmøte i tankane anbefaler vi dei som vil ha ein god plass å være ute i litt god tid.



Vi gler oss stort - kom og nyt romjula med oss i Øye Kyrkje!



Billettpris: 250/50 (vaksne/born)



Deltakarar i år:

Hans Olav Settem

Brage Kristian Einum

Torstein Snekvik

Toril Moe

Marit Othilie Thorvik

Sondre Skogseth

Oddbjørn Sponås

Gunhild Marie Täringsskog

Lisa Botterli Flostrand

Stein Boge



Lyd: Frank Spoon Botten

Lys: Karstein Mauset



- Det er utruleg kjekt å sjå at denne tradisjonen har vekse seg større og større for kvart år, ifrå den spede byrjinga for vel 7 år sidan. Då var det mest eit overskotsprosjekt for oss i det gamle bandet Batteri, for å hygge oss litt når vi var heime til jul. Dei siste åra har vi hatt med oss eit drøss med dyktige og unike lokale aktørar i tillegg, og med glede og spenning ser vi at publikumet veks for kvart år som går, seier Hans Olav Settem.

- Det blir ein julekonsert med mykje variasjon og musikkglede!



Les meir på facebook.

Arkivfoto