Ønsker flere bilder til bokprosjekt

Det har vært et yrende revy- og teatermiljø i Surnadal fra 1965, da i regi Surnadal bygdeungdomslag. Surnadal BU hadde egen, veldig aktiv amatørgruppe der Styrkår Brørs var primus motor. De hadde revy og skuespill annenhvert år.



Det har vært jobbet med bokprosjektet i 1,5 år, og de er kommet til 2005. Nå jobbes det med biten i boka som omhandler tiden før Svarrabærje teaterlag ble stiftet høsten 1997.



-"Styrkår skriv så blekket sprett", sier Øyvind Holte.





Ønsker enda flere bilder



De har alt veldig mye bildestoff. Noen av bildene de viser frem er fra skuespillet "Brødrene Østermanns huskors" fremført i 1975, fra forestillingen "Den store barnedåpen" i året 1979 og fra køen før premieren til revyen "Pop og upop" på Trudvang i 1968.



De legger vekt på at det er enormt mange mennesker som gjør en stor innsats for å ordne fremvisninger både på og utenfor scenen og at alle er så viktige: skuespillere, lydmenn, skribenter, kostymesyere, kulissemannskap, plakatlagere, kapellmestere, musikere og suflører for å nevne noen.



Det er vanskelig å få alle som har hjulpet til på navn. Så de er ute etter flere bilder, gjerne gruppebilder fra private fotoalbumer som folk har liggende hjemme, som er tatt med private kameraer. Det hjelper til med å vise hvem som har vært med og bidratt på ulike vis på de mange forestillingene.





Har gjort seg bemerket



Fra starten har de hatt et nært samarbeid med NRK Møre og Romsdal som gjorde mange radioopptak.

Og det var portrettintervju med Henning Sommerro på fjernsynet i forbindelse med "Sommer i Tyrol".





Mange for å skrive bok



Øyvind Holte og Styrkår Brørs begynte å organisere bokprosjektet.



-Øyvind har samlet mange bilder og mye stoff, og han har et veldig godt minne, roste Brørs.



Vi finner blant annet revytekster av Jørgen Gravvold i boka.



Det er et 10-talls mennesker som jobber i ulike fronter med dette prosjektet. Som Inge Solheim som har ansvaret for å gjøre klar bildene til trykk, og Marny Magnussen som har ansvaret med den økonomiske biten. Og det er en egen gjeng som plukker ut bilder. Det er det Tove Merete Schei og Nelly Moe med flere som tar seg av.



Når de samler gjengen for å mimre og skrive, ser de på gamle avisutklipp og bilder. Da kommer det frem mange artige episoder som de vil bruke for å krydre boka.







Mimreforestilling



Når boka står ferdig, har de planer om å ha en mimreforestilling med tilbakeblikk av gamle nummer. Noen av de gamle numrene er like aktuelle i dag som da de ble fremført, som Tore Sæter's vise fra 1968 med spørsmål om hvorfor de stenger så tidlig i banken og "Ensom mor".

De tar sikte på å bli ferdig med boka og eventuelt forestilling til etterjulsvinteren 2021.



-Men aktørene holder på å bli så gamle at de holder på å miste replikkene, ler Holte.





En minnebok



Dette blir en minnebok hvor vi får med oss revy- og teatermiljøet fra starten i Trudvang i 1965, forestillingene i høyskolen fra 1975 og i Surnadal Kulturhus fra 2002.





Ingressbildet: Inge Solheim, Styrkår Brørs og Øyvind Holte ser i gamle avisutklipp, bilder og program.



Køen før premieren til revyen "Pop og upop" på Trudvang i 1968. Foto: Leif Mauset.





De har alle programmene fra opp gjennom tidene. Her et utvalg hvor Brit Biermann har tegnet samtlige. I tillegg til å lage plakater og framside på programmer i en årrekke, sydde hun også kostymer.



Bilder av tre av plakatene:





"Den stundeslause" (1973). Her har Brit Biermann tegnet Øyvind Holte som hadde hovedrollen i skuespillet.



"Sommer i Tyrol" med Turid Røen Kroknes og Torgrim Tunes i hovedrollene i 1977. Det var gjentakelse med musikalen i 2007.



"Trast i taklampa".



Bilder fra programmet for "Trast i taklampa":







Bilder fra private album (damene med pikenavnene sine):





Fra skuespillet "Brødrene Østermanns huskors" fremført i 1975.



Fra forestillingen "Den store barnedåpen" i året 1979.



1967/1968: Rannveig Ranes, Sigrid Moen, Dordi Roaldset og Jorunn Nordvik.





Revy i 1981. Kåre Korsnes, Lilly Røv, Gro Grimsmo, Nils Mogstad, Anne Marie Moen, Synnøve Garte, Øyvind Holte, Holger Skei og Maren Larsen.





