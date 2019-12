Årets happening på skimuséet: Nissedagen

”Same procedure as every year?" sier hovmesteren på lille juleaften. Det er slik med nissedagen også, samme opplegget hvert år. Men det kommer hvert år nye deltakere til, noen nye frivillige nissekjerringer også, og av og til kommer det nye nisser på besøk.



Årvisst stiller det frivillige ”farknisser” fra 10. klasse opp for å gjøre ablegøyer med ungene, det er nesten det mest spennende. Og opplegget har vært det samme i så mange år at 10.-klassingene selv har gode minner fra nisssedagene de var med på da de var små og vet hvilke strenger de skal spille på for å gjøre dagen gau og minnerik for de minste.

Opplegget er at ungene, bygdas barnehageunger og førsteklassinger, skal få møte nissen og personlig overlevere ønskelistene sine. Etterpå er det saft og boller på låven, små, søte, gode boller bakt av muséets venneforening. Og før de går, får de være med og bære graut til nissen som bor på den andre låven.

Været har vært så forskjellig på nissedagene opp gjennom åra. Helst skal det jo være snø, og det var det i år, i motsetning til i fjor, da det var helt bart og nesten grønn plen. Noen ganger har det regna, mens andre år har det vært perfekt julestemning.

I år er det 14. gangen nissedagen blir arrangert. Tradisjoner er til for å tas vare på, og denne tradisjonen har virkelig ”satt seg.”

Nissedagen blir til i et samarbeid mellom Rindal frivilligsentral og Rindal skimuseum.

I år deltok Bølludalsnissen, til venstre, for første gang. Leder i Rindal frivilligsentral, Anni Karlstrøm til høgre.





Nissene leser ønskelistene grundig.





Noe skeptisk, og spent på om nissen kan oppfylle alle ønsker





10.-klassingene Malin, Håkon, Marte og Silje stilte oppp som farknisser i år.

På låven med graut til nissen

Populære farknisser!





Ann Ingeborg Grimsmo stiller opp som nissekjerring hvert eneste år

Ekorn-Jensen bor fast på skimuseet og bivånet happeningen fra orkesterplass

Ingressbilde: Gammelnissen pusser brillene og venter på at ungene skal komme.