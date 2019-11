«Mitt Nabolag» - ei Multimediaforestilling med Christian Stejskal

Christian Stejskal er utdannet fiolinist ved Musikk høyskolene i Oslo, Hannover og Bern. Han har jobbet som fiolinist i følgende profesjonelle orkestre; Den Norske Opera, Trondheim Symfoni orkester, Kristiansand Kammerorkester, Tromsø Kammerorkester og Stavanger Symfoni orkester i tillegg til operaen i Kairo.

En spennende reise med musikk, fortellinger og lysbilder i en forestilling som har turnert Norge rundt på 150 steder. Christian sier selv at hans forestilling handler om politikk, religion, revolusjon, søppel, kjærlighet og vennskap.

Forestillingen er et samarbeid mellom forum for den kulturelle spaserstokk, Rindal frivilligsentral og Indre Nordmøre Senioruniversitet og sponset av den kulturelle spaserstokk, og er dermed gratis for publikum. Det serveres kaffe/brød i Rindalshusets vestibyle fra klokken 11.15 i forkant av forestillingen.

Dette melder Rindal kommune til Trollheimsporten i et pressenotat lørdag.