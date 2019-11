Ildsjelen Øyvind

– Jeg tør nesten ikke tippe hvor mange timer jeg bruker på fotballgruppa i løpet av en gjennomsnittsuke. Da må jeg regne litt, sier Øyvind Dalen, leder i Rindal IL Fotball.

Og lagleder for A-laget. Og lagleder for B-laget. Og bortimot profesjonell kaffekoker, vannflaskefyller, ballpumper, gressbaneklipper, kampreferent og mye mer.

Kort sagt: Øyvind Dalen har en finger med i spillet i det meste som går for seg i Rindal IL Fotball, akkurat som han tidligere hadde i Rindal Fotballklubb, og Rindøl før det igjen.

– Med dømming og styreverv bruker jeg nok 15 timer i uka i snitt på fotballen, sier Øyvind, og legger til:

– Minst.

Øyvind er født og oppvokst i Lomundalen, der han fortsatt bor.

– Jeg gikk på Lomundsjø skole, rett nedenfor gardsvegen, så det var i grunn veldig greit, sier Øyvind, som etter ungdomsskoleårene i Rindal utdannet seg til å bli elektriker ved Meldal videregående på Løkken.

I 2002 startet han som lærling hos Coop Orkla, som på den tiden fortsatt hadde elektrikere ansatt, og Øyvind ble værende der til et par år etter at lærlingetida var over.

Siden 2008 har han jobbet som elektriker i Caverion, og helt fram til i sommer hadde han Orkanger som hovedområdet sitt. Nå har han hovedområde Meldal, noe han trives godt med.



– Gøy å legge til rette for folk

Allerede som 17-åring ble Øyvind valgt inn i styret i Rindøl, der han ble nestleder, og siden har han hatt ett eller flere frivillige verv.

– Det var Jon Brønstad som maste på meg, og fikk meg inn i styret i Rindøl. Så egentlig er det vel han som kan til at jeg fikk vervene jeg har hatt, sier Øyvind, med et tydelig glimt i øyet.

Etter årene i Rindøl ble han styremedlem i Rindal Fotballklubb, et samarbeid mellom IL Rindøl og IK Rindals-Troll. Den nye klubben ble stiftet i desember 2006.

– Det var en direkte konsekvens av at A-laget var oppe i 4. divisjon, og at vi ikke fikk stille samarbeidslag i 2007-sesongen.

Øyvind satt i styret i fotballklubben helt til den, IL Rindøl og IK Rindals-Troll ble slått sammen til Rindal IL 1. januar 2013.

Når vi nå nærmer oss desember 2019, har Øyvind vært med i styret i Rindal IL Fotball, eller forløperen Rindal Fotballklubb, i 13 år i strekk. Fra april 2018 har han vært styreleder.

Inkludert årene i Rindøl, har 35-åringen altså i mer enn halve livet sitt, brukt størsteparten av fritida si på frivillig dugnadsarbeid i Rindal.

– Det er egentlig ganske «kjøle», sier Øyvind, og smiler.

På spørsmål om hva som er motivasjonen hans, svarer han:

– Jeg synes det er gøy å legge til rette for folk, og vil at ting skal «bli». Det er ingen som tvinger meg til å holde på med dette.

– Hvor mye gjør du, som folk ikke ser, Øyvind?

Øyvind smiler igjen, og svarer:

– Det tror jeg nok er en del. Det er mange småting, som til sammen tar mye tid. Men igjen, alt er frivillig.

Han er klar på at han føler at de mange timene hans blir satt pris på.

– Ja, jeg har følelsen av det, altså. Og av og til sier folk det til meg også.

I 2013 ble Øyvind kåret til Årets ildsjel i Rindal kommune.

– Apropos dugnad og timer: det sies at man må trene i 10 000 timer for å nå toppen i det man vil bli god i. Tar vi 15 timer per uke i snitt, i 17-18 år, nærmer du deg 14 000 timer i dugnad.

– Det er såpass, ja? Da begynner jeg vel å bli god da, ler Øyvind.

Fotball er lidenskapen

Øyvind omtaler fotballen som lidenskapen sin, og forteller at det er i fotballmiljøet han trives aller best.

– Siden jeg var liten har fotballen vært den store interessen min. Jeg spilte aktivt til jeg var junior, stort sett i forsvar, og gjerne på backen. Etter det har jeg hatt verv, så jeg har hele tiden vært en del av fotballmiljøet, sier han, og legger til:

– Som lagleder er man en del av miljøet selv om man ikke har bein til å spille selv lenger, så det har jeg trivdes godt med.

For Øyvinds del var det skader i begge knærne som satte en stopper for spillerkarrieren.

– Men det ble faktisk en B-kamp på meg i år. Vi var bare 11 mann borte mot Frøya, så da måtte jeg jo stille opp, sier han.

Så tar styrelederen i ham over:

– Dette har vært det første året på lenge at vi har hatt tre seniorlag. Det er veldig positivt, spesielt siden det gikk så bra med de to nye – damelaget og B-laget. A-laget gjorde det som forventa, rent plasseringsmessig, sier han, og fortsetter:

– Samtidig er det veldig synd at vi ikke har juniorlag, og at vi måtte trekke guttelaget midt i sesongen. Så vi har litt å jobbe med.



– Lokalpatrioten i meg slo inn

– Hva gjør Øyvind Dalen når han ikke holder på med fotball?

– Sover, kommer det kontant fra Øyvind, som gliser, før han legger til:

– Nei, men jeg holder egentlig ikke på med så mye annet. Jeg dømmer en del, og prøver å få med meg en del Rosenborg-kamper. Men det handler jo for så vidt om fotball, det også.

Øyvind forteller at han har hatt sesongkort på Lerkendal i rundt 15 år, og som det store høydepunktet i dommer-året, trekker han fram Norway Cup.

– Å dømme der har blitt en tradisjon. Dommerne overnatter i klasserom på en egen skole på Ekebergsletta. Det gjør at det blir sosialt og trivelig, og man treffer mange av de samme dommerkollegaene hvert år.

For to år siden ble Øyvind plukket ut til å dømme finale, som assistentdommer. I år ble han tildelt nok en finale, denne gang som hoveddommer i klassen Jenter 14 7er.

– Det er ikke den største kampen, men finale er finale. Det er tross alt 400 dommere som er i aksjon under Norway Cup, og alle vil ha finale. Så å få en av dem er absolutt veldig gøy, og en fjær i hatten, sier han.

Øyvind forteller at han har noen dommerkompiser som prøver å overtale ham til å begynne med handballdømming.

– Det kommer ikke til å skje. Jeg kan ikke begynne å dømme om vinteren også, litt fri må jeg ha, smiler han.

En ting styrelederen i Rindal IL Fotball bruker tid på når han ikke jobber dugnad for idrettslaget, er mer dugnadsarbeid. Han er nemlig også kasserer i Skogsletta Grendalag.

– Slik rent geografisk hører jeg vel egentlig til Lomunda Grendahus, men jeg er generelt engasjert i Øverbøgda, og Skogsletta var hjemmebane og treningsarena da jeg spilte fotball. Da jeg ble med i styret i Rindøl, fikk jeg litt ansvar for det som foregikk der, og den gangen drev vi også huset som en del av idrettslaget, sier han, og fortsetter:

– Vi arrangerte 17. mai-feiring og alt mulig, så da det ble opprettet eget grendalag for Skogsletta og huset i forbindelse med sammenslåinga til Rindal IL, slo lokalpatrioten i meg inn. Så Skogsletta Grendalag er vel kanskje det jeg holder på med, som ikke handler om fotball.



Øyvind Dalen som hoveddommer da Sotra slo Jianshan Shanghai i finalen i klassen for J14 7er under Norway Cup 2019. (Foto: Skjermdump fra TV2).



Håper å få med flere frivillige

Selv om allerede han gjør mye frivillig arbeid, forteller Øyvind at han alltid sitter med en følelse av at han kunne gjort enda mer.

– Jeg sitter hele tiden med følelsen av at det er mer som kunne vært gjort. Jeg føler at det blir litt slik at man gjør det man må, men ikke alt man kunne gjort, sier han.

Selv om Øyvind liker dugnadsarbeidet han gjør, hender det at også han av og til kunne ønske seg litt mer fri.

– Nå som fotballsesongen er ferdig blir det litt mer helt fri, selv om planleggingen av neste år allerede er i gang i hodet, sier han, og legger til:

– Jeg kunne godt tenke meg at vi fikk med litt flere, som kunne ta unna noen oppgaver. Det gjelder både på lagleder- og styrenivå.

Men å mase på folk, det liker han ikke.

– Jeg er fryktelig dårlig til å mase på folk, så det blir ofte til at jeg bare gjør ting selv. Det er ofte enklere enn å få med andre, synes jeg.

Øyvind er en rolig og sindig mann, som ikke lett lar seg provosere. På spørsmål om hva som gjør ham sur, svarer Øyvind slik:

– Det er ikke så mye, men jeg blir sur hvis folk ikke stiller opp, og når folk klager over at det er for mye at de blir oppsatt i en eller annen komité én gang i året.

Han oppfordrer folk til å takke ja neste gang valgkomiteen i Rindal IL er i aksjon.

– Jeg vil absolutt oppfordre folk til å ta på oppgaver og verv. Valgkomiteen kommer til å ta en runde på nyåret, så det er kjempepositivt om folk tar på seg oppgaver da. Det trenger ikke være så store verv, alt hjelper på, sier han.

Øyvind understreker at han ikke forventer det samme av alle andre, som av seg selv:

– Jeg har ikke unger, og vet at det å ha unger tar mye tid. Folk har mye annet å holde på med, så jeg forventer ikke at alle skal bruke like mye tid på idrettslaget som det jeg gjør.

– Men noen må gjøre det, sier han.



Tre om Øyvind:

Vi spurte tre personer, som har vært både spillere og trenere på A-laget til Rindal mens Øyvind har vært aktiv i klubben, hva 35-åringen betyr for fotballgruppa i Rindal IL. Dette svarte de:

Lars Ole Heggem:

Som spiller og trener har jeg på nært hold sett hvor mye Øyvind gjør i sikkert 15 år nå, og innsatsen hans er helt uvurderlig. Når det blir sagt at noen jobber i det stille, bør Øyvind være malen der. Han gjør voldsomme mengder «usynlig» arbeid.

Selv om vi som spiller tror at draktbagen automatisk er med på kamp, vannflaskene alltid er fulle, hallen alltid opplåst og at kaffen trakter seg selv før kamp, er det jo slik at noen gjør den jobben. Og 99 prosent av disse tingene er det Øyvind som står for. I tillegg får han jo stort sett kjeft fra oss.

Det må også nevnes at han etter B-kampen mot Frøya også kan legge til spissreserve på CV’en.

Bjarte Rindal:

Øyvind er en kar som virkelig står på for idrettslaget. Han er oppmann og altmuligmann på A- og B-laget, og gjør også nesten alt rundt kampene, som å være i kiosken, billettør eller speaker. Samtidig er han også formann for fotballgruppa. Øyvind stiller alltid opp når noe skal gjøres, og er en kar som er til å stole på.

Så lenge jeg har kjent ham, har han nesten alltid sagt ja til dugnad, og han er nesten alltid blid og hyggelig. Han er uunnværlig på seniorlagene i fotball.

Morten Møller:

Øyvind Dalen har vært sentral i fotballmiljøet i Rindal i mange år, og spesielt som lagleder og støttespiller rundt herrelaget har Øyvind gjort en stor innsats gjennom en rekke sesonger. Dette har også inkludert mye arbeid rundt kamparrangement, og ofte har Øyvind hatt rolle som både speaker, billettselger og kioskansvarlig. I tillegg har også Øyvind vært både dommeransvarlig i klubben, og sittet i fotballstyret i årevis.

Han er også en av de få som er kretsdommer for klubben, og bidrar i tillegg som dommer på en rekke klubbkamper. Øyvind har gjort (og gjør) en stor innsats for fotballen (og spesielt senior herrer) i Rindal!

...og kommer nok til å gjøre det i åra framover også. Vi setter stor pris på Øyvinds innsats.