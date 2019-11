Krigshistorie, haustferd, musikk og trønderbesøk på Åpen dag

Tekst: Helene M. Nergård.

​Foto: Rindal Pensjonistforening.

Ufattelig ondskap og vold blir møtt med tro på menneskeverd og humanisme. Boka handler om hvordan det verste i mennesket kan bli møtt med det beste.

Boka «Ei haustferd på Nordmøre» er skrevet av Hans Hyldbakk. I de harde 30-årene reiste han rundt på Nordmøre og solgte klær fra et bomullsveveri i Moss. Han skrev om turene i ungdomsbladet Heim – Veg. I 1951 gav han ut reisebrevene i bokform. Denne boka er nå utgitt på nytt av Surnadal Heimbygdlag.

Svein Sæter fortalte først krigshistorie. Han hadde mellom annet hatt tilgang på autentiske dagbøker, og han hadde sterke historier.

Hans Hyldbakk og Svein Sæter var godt kjent med hverandre. Det gjør at når Svein forteller om Hans, så blir det både ekte og humoristisk.

Karstein Mauset musiserte og sang. Her kom perlene etter hverandre med bare høydepunkter. Noen av dem var Nordmørsminne, Trollheim og E Slåttatæja, Bare vakkert!

Etter matpause var det trønderne sin tur.

Anne Elfrid Nordskag er nestleder i Pensjonistforbundet Trøndelag. Hun er opprinnelig fra Frøya, men hun bor nå på Byåsen i Trondheim. Hun fortalte om arbeidet i pensjonistforbundet, både sentralt og lokalt. Vi fikk informasjon om å bruke sentrale konsulenter som foredragsholdere. Framtidsfullmakt og arv er et tema, og hun anbefalte Karsten O. Five som foredragsholder.

Som eksempel på hvordan de arbeidet i hennes lag på Heimdal, fortalte hun om «Annerledes jul» som hun hadde tatt initiativet til. Og i Trondheim er det et stort felleskjøkken som lager mat til institusjoner og hjemmeboende. Hun hadde satt i gang mulighet for felles bespisning to ganger i uka. Og det viste seg svært vellykket.

Kjell Faxvaag er fra Hitra pensjonistforbund. Han fortalte om hvordan de hadde fått i gang datakurs. De brukte også ungdomsskoleelever til instruktører. Han mener det er svært viktig at seniorer lærer seg å bruke data, både telefon, nettbrett og PC. Han anbefalte «Kurs Smarttelefon og nettbrett».

Framover

I år spanderer Rindal pensjonistlag gratis julebord på sine medlemmer. Det blir på Bolme pensjonat den 7. desember kl. 13.00. Jan Sturla Jensvold spiller, Anne Skjølsvold kåserer og Camilla Hyttebakk står for humorinnslag. Meld deg på til Jostein Grytbakk, tlf.: 922 52 122. E-post: jo-gryt@online.no

Verving

Kampanje for å få flere medlemmer pågår. Vi ringer eller banker på døra. Du kan selv ta initiativet og ta kontakt med en i styret. Hittil i år har vi fått 22 nye medlemmer, og medlemstallet er nå 134.

Ingressfoto: Svein Sæter fortalte om Hans Hyldbakk og anbefalte boka Ei haustferd på Nordmøre.



Folk fulgte interessert med.



Besøk fra Trøndelag på Åpen dag. Fra venstre Anne Elfrid Nordskag, Helene M. Nergård, Kjell Faksvaag og Jostein Grytbakk.



Karstein Mauset sang og spilte så vakkert.