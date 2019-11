To år med Statera Økonomi

Bildet over: F.v. Margit Møllenhus, Signe Anita Helgetun, Laila Kristin Eidnes, Britt Furuhaug, Ole Sæterbø og Jarle Hamnes i Statera Økonomi AS.



Surnadal Regnskap AS og Bondelagets Regnskapskontor SA i Rindal valgte å slå seg sammen høsten 2017, og etter fusjonen ble de Statera Økonomi AS. Noen måneder senere flyttet Rindals-avdelinga inn i nye lokaler i andre etasje på Rindalstorget, og her trives de godt.



Bedre å være flere

Statera Økonomi AS har 10 ansatte, og tre av dem har fast kontorsted i Rindal. Daglig leder Jarle Hamnes har noen kontordager i Surnadal og noen i Rindal.

Alle ansatte møtes til felles samlinger minst en gang i måneden, og de deltar på kurs sammen. De er enige om at det føles som ett kontor, selv med to avdelinger som ikke en gang ligger i samme fylke.

Regnskapsførerne forteller at de var veldig spente før sammenslåingen for to år siden, men det fungerer veldig bra. De har blitt stadig mer samkjørte, og har utarbeidet felles rutiner, fordelt ansvar, og flere medarbeidere kan samarbeide om komplekse oppgaver. De er enige om at det er en fordel å være flere i samme bedrift.

- Det er bra å ha flere å spille på. Vi lærer av hverandre og utveksler kunnskap og erfaringer, sier Margit Møllenhus.

Avdelingene i Surnadal og i Rindal har felles telefonløsning. Nå er det alltid noen til stede, og noen som kan svare på telefon.

Medarbeiderne har også fått bedre muligheter til å spesialisere seg på ulike felter, og holde seg oppdatert på nye løsninger. Det kommer stadig nye regler og krav, og det er ikke mulig for alle å kunne alt. Laila Kristin Eidnes har spesialisert seg på betalingsløsninger og kassesystem, Margit Møllenhus er rådgiver innen investering og budsjettering, og Ole Sæterbø er rådgiver for systemløsninger.

Rådgiverne fra Surnadal tar av og til turen til Rindal for å møte kunder der, og andre veien. Kjøreturen er ikke veldig lang.



Tradisjonelle og digitale løsninger

Statera Økonomi betjener alle bransjer og selskapsformer. De kan tilby moderne digitale verktøy for regnskapsføring og økonomisk rådgivning, men også mer tradisjonelle løsninger. Det er opp til hver enkelt kunde og velge hva slags løsning som passer dem best.

Digitale løsninger har flere fordeler. Det er mer effektivt og arbeidsbesparende, kunden kan gjøre en større del av jobben selv, og både regnskapsføreren og kunden har enkel tilgang til regnskapsrapporter og bilag til enhver tid. Da møter regnskapsføreren riktignok ikke kundene ved levering og henting av bilag, men kundene kan svært gjerne avtale en time for rådgiving når de måtte ha behov for det.

- Vi har et mål om å ha det som er aktuell teknologi til en hver tid, og jeg synes at vi har lyktes med det, sier Jarle Hamnes.

Statera kan blant annet tilby digitale tjenester, automatisering, selvbetjening, bruk av apper, løsninger for netthandel og integrasjon mellom ulike systemer. De har to hovedsystemer for regnskap, ett for landbruk og ett for andre bedrifter.



Lar seg ikke skremme

Jarle Hamnes er opptatt av det han kaller skremselspropaganda, der regnskapsbransjen blir spådd en snarlig død, ved at alt skal overtas av roboter. Dette er en grov overforenkling, som ødelegger for rekrutteringen til yrket, mener han. Regnskapsbransjen kan absolutt gi interessante framtidsmuligheter for ungdom i yrkesvalgsituasjon.

- Teknologi har alltid endret bransjen, for eksempel innføringen av databehandling på 80-tallet. Nå har vi enda raskere endringer i både teknologi og lovverk. Regnskapsførerne blir rådgivere. Vi tilrettelegger teknologien og hjelper kundene å tilpasse seg stadige endringer i regelverket, sier Hames.

- Regnskapsfører har dette som hovedaktivitet, og har langt bedre forutsetning og verktøy for å holde seg oppdatert enn den næringsdrivende selv.

Mange velger å kjøpe regnskapstjenester fra fjerntliggende foretak. Men det er jo ingen tvil om at man får bedre rådgivning ved å ha en lokal regnskapsfører. Og rådgiving er svært viktig for mange.

- Nærheten til kundene er viktig for å kjenne omgivelsene som den enkelte opererer i, påpeker Hamnes.