Henning Kvitnes og «Buakokkå» på Grendahuset

Sal av middag vil foregå mellom klokka 15.00 og klokka 18.00.

Dørene til konsertsalen opnar klokka 18.00 og konserten startar klokka 19.00.

Så no får du sjansen til å nyte eit nydeleg fiskemåltid eller ei snasen viltgryte før du tek turen opp til hovudetasjen og får servert desserten i form av norsk musikk frå øverste hylle!

Henning Kvitnes har ein rikhaldig låtkatalog å velge frå og med songar som «Evig eies» (kun et dårlig rykte), «Sånne som oss» og «Guttær» for å nevne nokre få, må dette bli ein god dag for middag og musikk!

Vi oppfordrar alle til å kjøpe konsertbillett på førehand og det gjer du lettast ved å klikke deg inn på denne lenkja: https://tikkio.com/tickets/10709-en-aften-med-henning-kvitnes-trond-helge-johnsen

Treng du hjelp til billettkjøp kan du kontakte Kay Edvin Sættem Nessæther på mobil 41416373.

Ein kan også kjøpe billett i døra ved å betale med Vipps eller kontant.

Vi ønskar alle hjerteleg velkomne!

Sjå og denne videohelsinga frå Henning Kvitnes sjølv:

(Foto: Pressefoto)

Leikarvollen Scene er medlem av Trollheimsporten.