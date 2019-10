Årets Gresskarlykt-verksted

Nå på onsdag skal jeg ha et gresskarlykt-verksted hos Rennebu Frivilligsentral som en del av Kulturvukku i Rennebu.



Lørdag blir det et privat gresskar-kurs for fotballgutta i G12 på Dalalåven, der blir det konkurranse og kåring av kuleste lykt.



Søndag skal jeg ha to verksted her på Dalalåven, begge er fullbooket, men det er mulig å stå på venteliste! Les mer her.



Torsdag 31. oktober avsluttes sesongen med gresskarlykt-verksted hos Nordmøre Folkehøgskule.



Jeg synes dette er en utrolig trivelig aktivitet og synes det er stas at det kommer folk i alle aldersgrupper på disse verkstedene.



Mange står på venteliste så hvis noen av dem som har meldt seg på kurs ikke kan likevel er det ekstra viktig å melde fra til meg snarest, slik at andre kan få muligheten!

For de som er på facebook og er nysgjerrige på gresskarlyktene mine har jeg samlet en del av dem i et eget album som du finner her.

Lykter fra lørdagens verksted.



David Bowie i rollen som Jareth fra filmen Labyrinth. Laget av Inga Dalsegg.



Bildet øverst: Fra lørdagens gresskarlykt-verksted med Foreningen For Hjertesyke Barn.