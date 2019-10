Utkonkurrerte over 500 - vant Årets stand

På diplomet, som er det synlige beviset for at Talgø MøreTre er årets vinnere av Årets stand, oppgis følgende kriterier for prisen:

"Prisen for beste stand deles ut til den standen, som har det beste helhetsinntrykket vurdert ut fra stand-design, kommunikasjon av budskap, presentasjon og eksponering av produkter og tjenester, stoppeffekt, funksjonalitet og standbetjeningens fremtreden".

Begrunnelsen for hvorfor nettopp Talgø MøreTre mottok prisen i 2019, var:

"Juryen fremhever vinnerens utforming og funksjonalitet. Vinneren utnytter utstillingsområdet på en smart og spennende måte og skaper gode møteplasser som innbyr til salg og samtaler, på bakkenivå og i høyden. Årets vinner bruker sjarm, humor og nøkternhet som en del av kundemøtet og gjør utstillingen elegant, lett å besøke og lett å like. Vinneren er opptatt av bærekraft og viser frem produktene på en innbydende og effektiv måte."

– Dette betyr at vi har gjort noe rett, og det må vi bare fortsette med. Vi er ikke en gjeng som hviler på laurbærene, det har vi aldri gjort. Så vi er klare for nye utfordringer på neste messe, da skal vi "step it up" enda mer, sier marketingsjef Heid Snekvik i Talgø MøreTre til Bygg.no.

Mellom 500 og 600 utstillere deltok på årets messe, og til Bygg.no roser jurymedlem Trine Dyrstad Talgø MøreTres evne til å trekke folk inn, holde på dem og gi dem god informasjon om varene de tilbyr.

– De har brukt alle flater både utvendig og innvendig, og da vi var der, hadde vi jo ikke lyst til å dra derifra, sier Dyrstad til Bygg.no.



Janne Rangnes, Heid Snekvik og Bjørn Hauglann med det synlige beviset på at Talgø MøreTre vant prisen for Årets stand under Bygg Reis Deg 2019.





Alle foto: Talgø MøreTre.



Talgø MøreTre er medlem av Trollheimsporten.