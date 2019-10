God stemning på Åpen hall

170 var tallet på stort og smått som benytta seg av Åpen hall lørdag. Det var mye aktivitet og god stemning.

Anita Røen Svensli og Ingrid Bergheim Andersen ved barneidretten var veldig godt fornøyde med oppmøtet. -Det ble dessverre kort varsel denne gangen, og det beklager vi. De var i utgangspunktet spent på om det ville komme folk hvis de satte opp arrangement i høstferien, men to dager i forveien bestemte de seg for å prøve alikevel. -Oppmøtet viser at det er behov for gratis-arrangement også i ferier, da det kom 170 mennesker i stort og smått - på 2 dagers varsel. Det er vi veldig godt fornøyd med, sier de.

-Det ble en fin dag. Det er "kjøle gøytt" å se gleden til barna når de kommer inn i gangen. De mister fokus og får vanskeligheter med å konsentere seg om å ta av klærne der de ser spent inn mot hallen for å få se hva som befinner seg der, forteller Andersen.

Det arbeides med å forbedre kiosken. De tar gjerne imot tips på facebook-siden angående kioskvarer og innspill på innkjøp av leker og utstyr.



Solvor Kvam, Petter Forberg, Stella Røen (9 år), Emilie Rosa Forberg Hagen (7 år) og Mira Rosa Forberg Hagen (6 år) koste seg i idrettshallen lørdag.



Maya Botten (9 år) og Eleah Sæter (8 år) synes det er morsomt å disse i ringene.



Sosialt samvær. Anita Holten med Mari Holten Bævre (14 mnd) på fanget, Hanne Dalsegg Heggset og Håkon Bævre med tvillingene Ella og Mia (15 mnd) og storesøster Sanna (3,5 år), og Anita Røen Svensli.



Ann Helen Sande sammen med barna Noel (4 år) og Neah Sande Grøset (7 mnd).



Othelie Sundli (6 år) synes det er artig å balansere.



Russen tar ansvaret for kiosksalg. Karen Snekvik, Frida Bergheim og Unn Inger Halgunset.



Jan Tore Røen Svensli med datteren Sigrid Eline (3 år), Anita Røen Svensli med barna Elias (6 år) og Mathias Johan (4 år) og Ingrid Bergheim Andersen med datteren Erika (1,5 år) er storfornøyd med dagen, og håper på godt oppmøte også neste gang.

Neste arrangement blir 9. november samme tid og samme sted, Surnadal idrettshall klokka 9.30-12.30.