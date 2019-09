Idédugnad om sosiale uformelle møteplasser

I løpet av fjoråret ble det gjennomført et oversiktsarbeid innen folkehelse i Rindal kommune, hvor blant annet 9. trinn på Rindal skole og ungdomsrådet var involvert. Der viste det seg at ungdom i Rindal generelt savner sosiale uformelle møteplasser. Det er gode tilbud for de som driver med idrett, men ikke like mye å finne på for de som har andre interesser. Nå ønsker kommunen å gjøre noe med dette, og setter i gang et 3-åring prosjekt sammen med fylkeskommunen. Rindal kommune vil søke om midler fra fylkeskommunen for å skape gode tilbud som involverer alle i den aktuelle aldersgruppa.

Det er viktig at ungdommen selv er med og bestemmer hva de ønsker seg og hva de trenger, og denne idédugnaden skal danne grunnlaget for prosjektet.



Idédugnadsdag på ungdomsskolen

Mandag var det idédugnadsdag på Rindal skole, der kommunens arbeidsgruppe, lokale politikere og representanter fra fylkeskommunen var til stede. Elevene ble oppfordret til å tenke stort, og notere hva de tenkte, selv om ikke alt umiddelbart virket gjennomførbart. Idéer fører ofte til nye idéer, og til slutt kan resultatet blir veldig bra.

Folkehelsekoordinator John Tore Vik fra Trøndelag fylkeskommune forklarte at sosiale møteplasser for ungdom også har sammenheng med psykisk helse. Han oppfordret elevene til å tenke over hvordan møteplassene kan involvere alle.

Åge Jonli, som er barne- og ungdomskontakt i kommunestyret i Rindal, forklarte litt om den politiske prosessen for å få gjennomført slike prosjekter. Han nevnte sykkelløypa ved rutebilstasjonen som det siste prosjektet for barn og unge som ble gjennomført på denne måten. Der var det også idéer og ønsker fra de unge selv som la grunnlaget.



Kristine, Lise, Helene, Kjersti og Marte leter på kartet etter steder som kan passe som møteplasser.



Ole Andreas, Myke, Odin, Adrian og Brage er også i gang med grupparbeid.



Elevene ble delt inn i grupper, og alle valgte ett eller to steder som de ville jobbe vider med. Etterpå dro de ut i felten for å se hva som skal til for å skape møteplasser for ungdom på de aktuelle stedene.



Et mylder av idéer

På slutten av dagen var det ny samling i amfiet på skolen, og alle gruppen la fram sine forslag til møteplasser. De fleste så for seg ulike muligheter i T-komponentbygget, hvor det er mye plass. Andre forslag var rutebilstasjonen, nytt bygg der Puzzlebua er, eget bygg på skoleområdet eller ved stjernetittertårnet, eller å ta i bruk andre etasje i meieribygget.

Det var også mange forslag til oppussing og møblering på de ulike stedene, og forslag om bordtennis, biljard, trampolinepark, skatebordpark, gokartbane, bane for radiostyrte biler, lazertag, verksted for mekking, kunst- og sløyd-verksted, TV og spillkonsoller, bretttspill, kjøkken for å lage mat selv, kafé, kiosk, brus- og snacksautomater.

Folkehelsekoordinator Elen Sandvik takket for alle gode ideer, som arbeidsgruppa i Rindal kommune nå vil jobbe videre med. I arbeidsgruppa sitter også fire elevrepresentanter fra ungdomsskolen.