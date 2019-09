Populær hestedag på muséet

Hest og stall

1.-4. klasse var invitert til å være med og innvie stallen i det gamle Heggemsfjøset. Den har nå blitt innreda med gammelt hesteutstyr og bilder og plakater som viser hva hesten ble brukt til før traktorens tid. Etter omvisning og orientering her, var det tid for barneridning. Irene og Mads Løfaldli stilte med søstrene Vinter Lilja og Svartemaja som tålmodig brukte formiddagen på å frakte små og litt større ivrige unger fram og tilbake, fram og tilbake, til glede for begge parter, så det ut til.

Servering av havregraut på låven inngikk også i programmet. Elevene kom klassevis, ble oppdelt i grupper og med god hjelp fra muséets venneforening, lærere og assistenter gikk logistikken som smurt. - Og noen regnbyger som passerte satte absolutt ingen demper på opplevelsen, verken for små eller store. Hest er best!

Omvisning i stallen. Kari-Elin forklarer hvordan gammelt hesteutstyr ble brukt

Tøft med muséets tohjulstraktor!

Søstrene Vinter lilja og Svartemaja ble utrolig populære først de kom til gards

Att og fram, att og fram...

E vil! E vil! I kø for å ri på hest.

Høgt til hest med et stort smil!

Mads Løfaldli og Vinter Lilja. - Gau dag, syntes visst begge

2. klasse har kommet og er spente på dagens opplegg

Hva er det med jenter og hest? Vinter Lilja har ingen ting mot litt oppmerksomhet

- Det hadde heller ikke Svartemaja. Kose, kose..



..og enda mer kos

Ingrid og Bjørg fra venneforeninga sørger for at alle får graut

Det var grautservering på låven. Mange ønska påfyll!

Vemodig avskjed ved dagens slutt.

Potetopptaking

Fjorårets 5. klassinger var i vår med muséets venneforening og laga potetåker. De samme elevene, som nå er rykket opp til 6. klasse, fikk denne dagen være med og ta opp potetene og ”høste fruktene” av vårens dugnad.

Venneforeningas leder, Ann Elin overrekker lærer Tommy ei bøtte med potet fra årets avling. - No bli det potetkak på skulå!

