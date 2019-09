Moskéer i Mørebyene

Jeg holdt på å falle av stolen – for dette har jeg ikke hørt før nå.

Men på PC-en da jeg kom hjem idag, kunne jeg se at det gamle biblioteket nedenfor Molde domkirke, i Storgaten, ved siden av Rådhuset er blitt moské!

Fremveksten av en muslimsk gruppering i byen er gått veldig fort, sa mine gamle venner. – Kanskje det er derfor at den katolske kirken Sankta Sunniva oppe i bakken har lagt om seg en blygrå, tung og trist kappe – og har mistet sin gamle, varme lød, og står nymalt i den tunge, deprimerende gråfargen som ser ut til ikke å gå av moten?

PC-en kan også opplyse at i nærheten av Ålesund kirke, er det også etablert moské nå. Og i Kristiansund ligger «Nordmøre moské» - på Gomalandet. Sunndalsøra har også fått moské. Kanskje det er «Indre Nordmøre moské» da.

Hvor er moskéen her i Surnadal – hvor jeg bor? Her bor det da visst 40 somaliere og en del afganere. Hvor har de moskéen sin?

Skal si islamiseringen av Møre og Romsdal har gått kjempefort og umerkelig.

På Dagsrevyen ikveld stod selveste Siv Jensen fram på TV-skjermen og understreket med fynd og klem at det er forbudt i Norge å kritisere muslimene for deres tro.

Tidligere idag var jeg på et foredrag i regi av Bjørnsonfestivalen på Molde. Inn toget en hel klasse fra videregående skole, der omtrent halvparten var muslimer – stort sett unge vinner med hijab og eksotisk antrekk. Jeg kommenterte det – litt overrasket, til de nærmeste – men der var ingen kommentarer velkomne, senset jeg fort – for nå er muslimer blitt Norges sist utnevnte hellige kuer – de må IKKE fornærmes. Nåde deg! For kritiserer du ideologien i Islam – blir du tatt for å hetse muslimer. Denne situasjonen er også oppstått på svært kort tid.

Forfatteren Tore Skeie la ut om Vikingtidens brutalitet i sitt foredrag. Alle fra den videregående skolen satt som tente lys med blanke øyne. En som våget et fritt utsagn sa: «Dette er jo akkurat slik som IS driver på.» Ja, nettopp. Hva gjorde slutt på Vikingtidens brutalitet? Kristendommen.

Glærum, 5.sept. – 2019.

Dordi Skuggevik