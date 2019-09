Årets ildsjel 2019

Forslag med kort begrunnelse kan sendes via egen klubb (må være medlem i Rindal Idrettsråd/Norges Idrettsforbund) eller direkte til Rindal Idrettsråd v/ leder Lars Olav Lund mob. 95965128.

Frist 10. september.

Trollheimsporten har omtalt tidligere prisvinnere, se eksempler fra 2017 og 2018: Johan Landsem 2017 og Håkon Solvik og Dugnadsgjengen 2018.

Bildet over er arkivbilde fra fjorårets utdeling. (Foto Viggo Jakobsen)

Oversikt over tidligere prisvinnere fra Rindal:

2010 – Kåre Romundstad, IK Rindals -Troll

2011 – Idar Moe, Rindal Pistolklubb

2012 – Tor Jarle Bolme, Rindal IL, IK Rindals-Troll

2013 – Øyvind Dalen, Rindal IL

2014 – Tursti-gruppa i Rindal IL

2015 – Bjarte Rindal, Rindal IL

2016 – Morten Møller, Rindal IL

2017 – Johan Landsem, Rindal IL

2018 – Håkon Solvik og Dugnadsgjengen, Rindal IL

Kriterier:

- En person/personer som gjør det lille ekstra – gjør en forskjell

- En representant for en åpen og inkluderende idrettskultur

- En god representant for trøndersk idrett

- Et forbilde for andre

- En pådriver for et sunt og trygt oppvekstmiljø

- En innsats for fysisk aktivitet og god helse

- Et arbeid med glede, helse, felleskap og ærlighet som rettesnor

- Sør-trøndersk idretts verdier skal speiles av vinneren/vinnerne

Klikk her for å se info om Årets Ildsjel fra Trøndelag Idrettskrets her.

Prisen deles ut i Trondheim 1. november.

Klikk her for oversikt over styrerepresentanter fra medlemsklubbene i Rindal Idrettsråd.

Lars Olav Lund

leder Rindal Idrettsråd