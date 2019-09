Årets hjortejakt er i gang

Bildet over: Silje Jonli Simonset ved kronhjorten som hennes onkel har skutt.

Tekst og bilder: John J.Storholt

Storholt jaktlag på Rindalsskogen er et av mange jaktlag som startet tidlig på søndagsmorgen 1. september. De mest ivrige gikk ut allerede seint lørdag kveld for å postere før dagslyset kom. Da er det ekerjakta som dominerer, da hjorten som regel pleier å ta seg ut på ekrene i grålysningen for få spise.

Storholtlaget startet første jaget ved 8-9 tiden, og den første hjorten ble skutt tidlig på formiddagen. Jakta fortsatte og like før kl. 15 søndag, kom en 12-spiring løpende over stubber og kratt. Den heldige jegeren Stian Jonli fikk den på ca. 20-30 meters hold og senket kronhjorten. Dette er drømmen som en tror aldri vil skje, fortalte Stian Jonli med et stor glis. (Men ville ikke stille til fotografering i lag med hjorten). Denne hjorten hadde en slaktvekt på 145 kg, og hadde 12 spir. Dette er en av de største hjortene som har blitt skutt på dette laget, kunne de eldste jegerne bekrefte.

For første gang i jaktlaget historie, har de fått en kvinne med på laget. Det er Silje Jonli Simonset 23 år fra Rindalsskogen, og hun har vært med i flere år som observatør. Høsten 2018 tok hun jegerprøven og i år stilte hun med nyinnkjøpt rifle og er nå godkjent som ekte jeger. Silje Jonli Simonset forteller at det kribla godt i kroppen da hun gikk ut på ekerpost natt til søndag. Kl. 22 lørdag kveld tok hun rifla på skuldra og fant sin post. Natta ble lang, så hun dubbet av litt utover natta, fortalte hun, men når grålysninga kom, var spenningen i gang. Dessverre ble det bare med spenningen denne søndagsmorgen,- men jeg tror ikke jeg kommer til å ta ei natt til med det første, sier hun med et smil, for natt ble litt lang.