«Buakåkkå» inviterer til selskap

Behov for større omsetning



May Iren forteller at ikke bare butikken, men også det fine grendahuset som Bøfjorden har, trenger mere omsetning for å kunne dekke utgiftene sine. Og May Iren, som er utdannet kokk og glad i å lage mat, er meget lykkelig for ideen hun har fått og som hun nå har satt ut i livet.

Som butikkdriver, forteller hun at hun har savnet kokkeyrket, og når det nå viser seg at butikken trenger mere inntekter for å kunne fortsette driften, måtte hun begynne å tenke nytt. Derfor har May Iren og butikken inngått et samarbeid med Bøfjorden grendahus, der de tilbyr utleie av lokaler med tilhørende kokk for de som måtte ønske det.

Konseptet er da slik at råvarene som May Iren bruker i matlagingen, blir kjøpt hos Coop Marked Bøfjorden.

-Der er jeg ufravikelig, sier May Iren. - Det er «kåkkå» som skal levere råvarene, for vitsen med hele konseptet er at vi skal redde butikken, sier hun.

Fine lokaler og godkjent kjøkken



May Iren, altså «Buakåkkå», understreker at lokalene i grendahuset selvfølgelig kan leies på samme måte som før, uten tilhørende kokke. Men at tilbudet med «Buakåkkå» er til de som skal holde selskap som for eksempel dåp, bryllup, minnestund, jubileum osv, og som gjerne vil ha en totalpakke med både lokaler og levering av mat. May Iren forteller også at lokalene på grendahuset også er fine til både kurs og konferanser, og hun lager gjerne maten om det er ønskelig. Samtidig er hun også opptatt av at huset er meget handikapvennlig og kan som sagt brukes i de aller fleste sammenhenger.

-Og det er viktig at alle får vite at kjøkkenet er godkjent av mattilsynet, sier May Iren. Hun hjelper gjerne til med både å sette opp menyer og kommer med forslag til mat ved de ulike anledningene. Og selvfølgelig får man priser ved forespørsel.

Det blir også mulighet til å bestille dekorering av bord til de ulike anledninger, og samtidig kan man også leie noen til å servere,om det er ønskelig ved større selskap.

-Det er bare å ta kontakt, sier hun. Enten direkte med meg på tlf 976 53 686, eller gjennom bestilling av leie av huset. -Etter hvert vil det også komme en ny hjemmeside for Bøfjorden grendahus, sier May Iren.

Kvelder med servering av tradisjonsmat



Iderike og arbeidsomme May Iren, stopper ikke her. Hun vil også en ettermiddag i måneden tilby salg av tradisjonsmat ved grendahuset.- Her vil det bli gammeldags hjemmelaget mat med dessert og kaffe etterpå, og til gunstig pris, sier hun. May Iren understreker at hun på ingen måte ønsker å være en direkte konkurrent til allerede eksisterende bedrifter, men håper at dette kan være et supplement som bidrar til enda større aktivitet i bygda.

Første mulighet blir allerede onsdag 5. juni, fra kl 15-18. Dagens meny vil etter hvert bli å finne på facebooksiden til Coop Marked Bøfjorden og på nettsida bofjorden.net. Her er det råvaretilgangen som i hovedsak vil styre menyen, men poenget er fortsatt å lage omsetning til butikken, så disse råvarene handles også i sin helhet derfra.

Allerede i gang med catering



I tillegg vil «Buakåkkå» også drive catering, og hun leverer gjerne snitter eller påsmurt til ulike anledninger. Og tirsdag hadde hun sin første levering til Bonhuset i Stangvik, hvor 80 personer fikk gammeldags hjemmelaget sodd.

Da Trollheimsporten var innom, var May Iren fullt opptatt med å forberede til en konfirmasjon dagen etter, hvor hun skal levere både Bacalao og Viltgryte med hjemmelaget potetstappe og grønnsaker.

«Buakåkkå» vil gjerne ønske alle som skal arrangere noe i tiden som kommer, hjertelig velkommen til å ta kontakt. Det være seg små eller store anledninger.



"Buakåkkå" ønsker hertelig velkommen til Bøfjorden grendahus og servering av tradisjonsmat som blandt annet både kjøtt og påsse, bacalao, sildball og kjøtt i mørke.





Et nydelig dekket bord til en konfirmant som tydelig liker sjøen og det som hører til. Her skal det helt sikkert serveres bacalao.

