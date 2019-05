Åpnet dørene til bygdas første søndagsåpne butikk

Brustadbua til Extra Surnadal ligger i samme bygning som hovedbutikken, men har egen inngang og eget lokale på ganske nøyaktig 100 kvadratmeter. Butikken holder åpent hver søndag fra kl 10 - 21.

- Åpningstiden ligger i konseptet til Extra, og er likt for alle butikkene, sier Brendehaug.

Det ligger mye jobb og planlegging bak prosjektet, og butikksjefen anslår at han har jobbet rundt 100 timer den siste uken.

- Det har vært lite søvn og mye jobbing, men det er slik det skal være. Det har vært hektisk, men jeg har ikke vært stresset. Alt kom på plass i løpet av lørdag, så i dag kan jeg bare nyte butikkåpningen. Jeg er stolt over at vi i dag kan ønske velkommen til en lys, trivelig og oversiktelig butikk med et godt sortiment, smiler han.

Brendehaug er ikke redd for å satse, og har satt seg et mål om å passere en omsetning på 100 000 kroner hver søndag.

- Vi må ha en omsetning på rundt 70 000 for å kunne forsvare driften. Det er jeg overbevist om at vi skal klare, og om et halvt år skal vi passere 100 000. Folk trenger nok litt tid på å venne seg til at vi holder åpnet på søndag, men når vanene begynner å sitte vil vi få en oppsving i omsetningen.

Da Trollheimsporten besøkte butikken en drøy time etter at dørene ble åpnet for første gang, var det en jevn strøm med kunder som tok turen innom. Brendehaug kan fortelle om svært positiv respons fra kundene før åpningen.

- Det har vært utrolig god respons, og det er ingen tvil om at kundene har gledet seg til dette. De heier på oss, og setter pris på at vi tør å satse, sier han.

Butikksjefen skryter også av sine ansatte, som har vært positive helt siden ideen ble lansert.

- De har vært fantastiske, og er veldig gira på at vi skal få til dette sammen. Vi har ungdom som står i kø for å få jobbe, og i tillegg får de som ønsker å jobbe på søndag av våre faste ansatte tilbud om det, sier Brendehaug.

Nå ser sjefen frem til å snart kunne ta litt ferie.

Har Extra Surnadal flere prosjekter på gang?

- Det kommer mer fra oss. Vi er slettes ikke ferdige, og har ingen planer om å legge oss bakpå, smiler han lurt.

Arbeider mer enn gjerne på søndag

Mari Gjul (19) har vært ansatt på Extra Surnadal i to år, og var på plass i butikken på åpningsdagen av Brustadbua. Hun er en av skoleungdommene som har fått tilbud om å jobbe på søndag.

- Dette er en fin mulighet for oss som studerer. Jeg bor i Trondheim, og får komme hjem å arbeide på helg. Jeg får jobbe fast ei helg hver måned, noe som passer meg utmerket. Søndagsarbeid er godt betalt også, smiler hun.

Butikken har kun selvbetjente kassaapparat, hvor du må scanne kvitteringen for å komme ut.

Det er ikke mulig å få kjøp alkoholholdige varer i søndagsåpen butikk.



Mari Gjul står klar til å hjelpe kundene ved selvbetjeningsautomaten