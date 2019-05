Keramikk-kurs på Øra

Det var en kjempespent gjeng som kom for å hente og for å se resultatet. Men de ble så fornøyde og glade! Der er spennende å se resultatet når du aldri før har jobbet med leire, og ikke vet noe om prosessen.



Gruppa har fått noen utfordringen, men med litt veiledning og støtte fra meg, og med iherdig innsats og jobbing, har resultatet blitt veldig bra. Imellom konsentrasjon og jobbing har det også vært tid for skravling og latter. Skikkelig trivelig gjeng , og morsomme kvelder.



For de som er nysgjerrig og vil vite mere om kurs kan ta kontakt med meg.

Telf 93435287



Marianne på Øra





Figurer laget av kursdeltakerne.

Tekst og foto: Marianne Fjærvik

