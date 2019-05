Ønsker utstillere velkommen til Laksedagene

– Vi har fått en del utstillere på plass, men trenger flere, sier Liv Dalsegg i Surnadal Sparebank, og legger til:

– Når det er sagt er vi utrolig fornøyde med de som allerede har meldt sin ankomst, dette kommer til å bli knallbra!

Svinvik Gard, Joe's Gatekjøkken, Vorpå røkeri, Fishan, Todalen Meieri, Torghandelen AS, Hemigard Konditori og Macrame Gardens Norway er allerede påmeldt til torgdagen.

– Sistnevnte ble kåret til Årets Utstiller under Rørosmartnan i år, så vi er veldig glade for at de tar turen til Laksedagene, sier Dalsegg.

Surnadal Sparebank og Surnadal kommune står bak torgdagen, som går av stabelen lørdag 22. juni.

Interesserte utstillere kan kontakte Liv Dalsegg i Surnadal Sparebank eller Karin Halle i Surnadal kommune for påmelding, for det er fortsatt god plass til flere.

– Vi oppfordrer potensielle utstillere til å melde seg på. Påmeldingsprisene blir såpass lave at de omtrent er symbolske, og vi er sikre på at torgdagen kommer til å bli fullproppet av både kvalitet og folkeliv.

Ingressfoto: Macrame Gardens Norway.